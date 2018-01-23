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Внаслідок обстрілу в Докучаєвську поранено 6 цивільних, - ОБСЄ

Факти наразі встановлюються
Внаслідок обстрілу підконтрольного бойовикам Докучаєвська на Донеччині поранено шестеро цивільних.
Внаслідок обстрілу в Докучаєвську поранено 6 цивільних, - ОБСЄ Фото:unian

Про це повідомив заступник голови моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг на брифінгу в Донецьку, інформує "Гроамадське".

"За останні два дні в районі Оленівки та Докучаєвська місією було зафіксовано відповідно 2 і 6 випадків жертв серед мирного населення. Факти наразі встановлюються, але ясно одне: зазнають поранень та гинуть невинні цивільні люди", - сказав Хуг.

Нагадаємо, штаб АТО повідомив про дотримання режиму тиші на Донбасі у вівторок.

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