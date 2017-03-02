Внаслідок обстрілу знеструмлено Мар'їнку
Станом на 09:35 у Мар'їнці була відсутня електроенергія. Тривають ремонтні роботи, - повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Донецькій області.
Обстріл бойовиків вчора тривав приблизно до 23:30. Цю ніч жителі Мар'їнки провели в підвалах.
Станом на 09:15 в поліцію надійшли повідомлення від місцевих жителів про пошкодження будинків за чотирма адресами - Першотравнева, 60, Горького, 21, Матросова 11а і 14а. У будинках пошкоджено дах, вікна, двері, паркан.
Фото:dn.npu.gov.ua
На даний момент інформації про загиблих або поранених немає. На місцях працює поліція.
Попередня правова кваліфікація - ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, учора російсько-терористичні війська зі стрілецької зброї, гранатометів та мінометів шість разів обстріляли позиції контрольного поста та КПВВ "Мар’їнка".
Зазначимо, що терористи в зоні АТО здійснюють обстріли Мар'їнки Донецької області, що призвело до загоряння кількох будинків.
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