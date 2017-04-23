Внаслідок підриву автомобіля спостерігачів ОБСЄ загинула одна людина, двоє постраждали
"СММ ОБСЄ підтверджує, що патруль у складі 6 його членів та 2 броньованих транспортних засобів потрапив у серйозний інцидент в районі населеного пункту Пришиб на Луганщині, на території, що не контролюється урядом. В результаті інциденту один член патруля загинув і двоє доставлені до лікарні для подальшого обстеження", - повідомили в місії.
Разом з тим, міністр закордонних справ Павло Клімкін у Twitter висловив співчуття сім'ї загиблого і всій команді СММ ОБСЄ. Він запевнив, що пораненим буде надано всю необхідну медичну допомогу.
Він наголосив на необхідності ретельного розслідування трагедії з автомобілем місії ОБСЄ на окупованій території і закликав забезпечити безпеку СММ і свободу дій згідно з мандатом.
Нагадаємо, що в неділю, 23 квітня, в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
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