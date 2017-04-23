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Внаслідок підриву автомобіля спостерігачів ОБСЄ загинула одна людина, двоє постраждали

Павло Клімкін висловив співчуття сім'ї загиблого і всій команді СММ ОБСЄ
В результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.
Внаслідок підриву автомобіля спостерігачів ОБСЄ загинула одна людина, двоє постраждали Фото: qha.com.ua

"СММ ОБСЄ підтверджує, що патруль у складі 6 його членів та 2 броньованих транспортних засобів потрапив у серйозний інцидент в районі населеного пункту Пришиб на Луганщині, на території, що не контролюється урядом. В результаті інциденту один член патруля загинув і двоє доставлені до лікарні для подальшого обстеження", - повідомили в місії.

Разом з тим, міністр закордонних справ Павло Клімкін у Twitter висловив співчуття сім'ї загиблого і всій команді СММ ОБСЄ. Він запевнив, що пораненим буде надано всю необхідну медичну допомогу.

Він наголосив на необхідності ретельного розслідування трагедії з автомобілем місії ОБСЄ на окупованій території і закликав забезпечити безпеку СММ і свободу дій згідно з мандатом.

Нагадаємо, що в неділю, 23 квітня, в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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23 04 2017 15:50
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