Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Внаслідок повені у М'янмі понад 50 тисяч людей залишилися без даху над головою, 10 загинули

М'янма щорічно страждає від серйозних повеней, а у 2015 році ця держава очолила список країн, найбільш постраждалих від екстремальних погодних умов
У М'янмі в результаті повеней тисячі людей були змушені покинути свої будинки, вже відомо щонайменше про 10 загиблих.
Внаслідок повені у М Фото: afp.com

Велика вода поглинула величезні площі сільськогосподарських угідь - затоплення простягається на значні території та оголює лише дахи окремих будинків, повідомляє AFP, інформує "Новое время".


Фото: REUTERS


Фото: AFP

Деякі місцеві жителі рятуються на човнах, а волонтери використовують плоти з бочок і шматків дерева, щоб витягувати людей.

"Унаслідок повеней загинуло 10 осіб. По всій країні налічується понад 54 тис. переміщених осіб, постраждалих від повені", - повідомив співрозмовник AFP у міністерстві соціального забезпечення.

В цілому за 2018 рік понад 100 людей загинули в результаті повеней, сотні тисяч людей по всій країні були змушені залишити свої будинки.

Нагадаємо, в Японії в результаті сильних дощів і зсуву загинули щонайменше 126 осіб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 07 2018 09:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.