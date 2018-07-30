Внаслідок повені у М'янмі понад 50 тисяч людей залишилися без даху над головою, 10 загинули
Велика вода поглинула величезні площі сільськогосподарських угідь - затоплення простягається на значні території та оголює лише дахи окремих будинків, повідомляє AFP, інформує "Новое время".
Фото: REUTERS
Фото: AFP
Деякі місцеві жителі рятуються на човнах, а волонтери використовують плоти з бочок і шматків дерева, щоб витягувати людей.
"Унаслідок повеней загинуло 10 осіб. По всій країні налічується понад 54 тис. переміщених осіб, постраждалих від повені", - повідомив співрозмовник AFP у міністерстві соціального забезпечення.
В цілому за 2018 рік понад 100 людей загинули в результаті повеней, сотні тисяч людей по всій країні були змушені залишити свої будинки.
Нагадаємо, в Японії в результаті сильних дощів і зсуву загинули щонайменше 126 осіб.
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