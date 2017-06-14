Внаслідок пожежі у багатоповерхівці Лондона загинули шестеро людей

Кількість жертв може зрости, ймовірно, багато людей залишилися в середині будівлі

Шестеро людей загинули внаслідок пожежі у багатоповерхівці Лондона.

Кількість жертв може зрости. Дані щодо цього уточнюються дуже повільно, оскільки, ймовірно, багато людей залишилися в середині будівлі, - повідомляє місцева поліція.

"Я можу підтвердити шість смертей на цей час, але ця цифра, ймовірно, зросте. Багато людей ще отримують медичну допомогу. Я дякую громадськості за терпіння і співпрацю, це дуже допомагає", - сказав глава відділку поліції Стюарт Канді.

Нагадаємо, дві сотні пожежників намагаються загасити загоряння, що сталося сьогодні в одному з 27-поверхових житлових будинків у західній частині Лондона.