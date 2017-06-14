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Внаслідок пожежі у багатоповерхівці Лондона загинули шестеро людей
Кількість жертв може зрости, ймовірно, багато людей залишилися в середині будівлі
Фото: EPA/UPG
Кількість жертв може зрости. Дані щодо цього уточнюються дуже повільно, оскільки, ймовірно, багато людей залишилися в середині будівлі, - повідомляє місцева поліція.
"Я можу підтвердити шість смертей на цей час, але ця цифра, ймовірно, зросте. Багато людей ще отримують медичну допомогу. Я дякую громадськості за терпіння і співпрацю, це дуже допомагає", - сказав глава відділку поліції Стюарт Канді.
Нагадаємо, дві сотні пожежників намагаються загасити загоряння, що сталося сьогодні в одному з 27-поверхових житлових будинків у західній частині Лондона.
В результаті пожежі у житловій багатоповерхівці у Лондоні постраждали вже понад 50 людей.
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14 06 2017 13:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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