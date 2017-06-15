Внаслідок пожежі у Лондоні загинули 17 осіб

Британська поліція підтвердила, що в результаті пожежі у лондонській багатоповерхівці Grenfell Tower загинули 17 осіб. Ймовірно, це не остаточна кількість загиблих.

За даними Національної служби охорони здоров'я Британії, 37 постраждалих досі перебувають у лікарнях, з них 17 - у критичному стані. Про це повідомляє ВВС.

Раніше повідомлялося, що в результаті масштабної пожежі у 24-поверховому житловому домі в Лондоні загинули 12 людей.

Нагадаємо, дві сотні пожежників намагалися загасити загоряння, що сталося вчора в одному з 27-поверхових житлових будинків у західній частині Лондона.

Посольство України у Великій Британії повідомляє, що українців немає серед загиблих внаслідок масштабної пожежі багатоповерхівки у Лондоні.