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Внаслідок пожежі у Лондоні загинули 17 осіб

37 постраждалих досі перебувають у лікарнях
Британська поліція підтвердила, що в результаті пожежі у лондонській багатоповерхівці Grenfell Tower загинули 17 осіб. Ймовірно, це не остаточна кількість загиблих.
Внаслідок пожежі у Лондоні загинули 17 осіб Фото: CNN

За даними Національної служби охорони здоров'я Британії, 37 постраждалих досі перебувають у лікарнях, з них 17 - у критичному стані. Про це повідомляє ВВС.

Раніше повідомлялося, що в результаті масштабної пожежі у 24-поверховому житловому домі в Лондоні загинули 12 людей.

Нагадаємо, дві сотні пожежників намагалися загасити загоряння, що сталося вчора в одному з 27-поверхових житлових будинків у західній частині Лондона. 

Посольство України у Великій Британії повідомляє, що українців немає серед загиблих внаслідок масштабної пожежі багатоповерхівки у Лондоні.

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15 06 2017 13:42
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