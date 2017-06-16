Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Внаслідок пожежі в Лондоні зникло не менше 65 людей, - ЗМІ

За офіційними даними загинуло 17 людей
Щонайменше 65 людей зникли безвісти в результаті масштабної пожежі у 24-поверховому хмарочосі у Лондоні.
Внаслідок пожежі в Лондоні зникло не менше 65 людей, - ЗМІ Фото: EPA/UPG

Газета в п'ятницю оприлюднила список з 65 людей, які є зниклими безвісті або ймовірно мертвими в результаті пожежі в Лондоні, де за офіційними даними загинуло 17 людей, -  повідомляє газета The Sun.

Коли начальника поліції Лондона Стюарта Канді запитали в четвер, чи може число загиблих перевищити 100, він відповів: "Я хотів би сподіватися, щоб це число не потроїлося".

Фото:thesun.co.uk

Нагадаємо, дві сотні пожежників намагалися загасити загоряння, що сталося вчора в одному з 27-поверхових житлових будинків у західній частині Лондона.

Очевидці розповіли, що бачили жінку на десятому поверсі, яка викинула свого п'ятирічного сина з вікна, його дивом упіймав знизу однин із свідків події.

Посольство України у Великій Британії повідомляє, що українців немає серед загиблих внаслідок масштабної пожежі багатоповерхівки у Лондоні.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 06 2017 09:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.