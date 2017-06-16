Внаслідок пожежі в Лондоні зникло не менше 65 людей, - ЗМІ
Газета в п'ятницю оприлюднила список з 65 людей, які є зниклими безвісті або ймовірно мертвими в результаті пожежі в Лондоні, де за офіційними даними загинуло 17 людей, - повідомляє газета The Sun.
Коли начальника поліції Лондона Стюарта Канді запитали в четвер, чи може число загиблих перевищити 100, він відповів: "Я хотів би сподіватися, щоб це число не потроїлося".
Фото:thesun.co.uk
Нагадаємо, дві сотні пожежників намагалися загасити загоряння, що сталося вчора в одному з 27-поверхових житлових будинків у західній частині Лондона.
Очевидці розповіли, що бачили жінку на десятому поверсі, яка викинула свого п'ятирічного сина з вікна, його дивом упіймав знизу однин із свідків події.
Посольство України у Великій Британії повідомляє, що українців немає серед загиблих внаслідок масштабної пожежі багатоповерхівки у Лондоні.
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