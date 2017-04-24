Внаслідок протестів у Парижі в ніч виборів арештували 29 осіб
Про це повідомляє Le Figaro.
Всього внаслідок демонстрацій було затримано 143 особи, з них пізніше під варту взяли 29 людей.
Також внаслідок демонстрацій шестеро поліцейських і троє демонстрантів дістали незначні поранення.
Демонстранти почали збиратися на площі Бастилії пізно ввечері в неділю вже після оголошення попередніх результатів першого туру виборів.
Протестувальники вимахували червоними прапорами і скандували "Ні Марін і ні Макрон", висловлюючи своє незадоволення фактом проходження до другого туру лідера ультраправих Марін Ле Пен та незалежного кандидата Еммануеля Макрона.
Нагадаємо, після закриття виборчих дільниць першого туру виборів президента Франції в Парижі почалися протестні акції невдоволених підсумками голосування.
Зазначимо, що в другий тур президентських виборів виходить центрист Еммануель Макрон, за якого проголосували 23,86% виборців і лідер партії Національний фронт Марін Ле Пен, яку підтримали 21,43% французів.
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