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Внаслідок протестів у Парижі в ніч виборів арештували 29 осіб

Всього внаслідок демонстрацій було затримано 143 особи
Після протестів, які в ніч після виборів пройшли у Парижі за участі сотень молодих людей, поліція провела низку затримань і арештів.
Внаслідок протестів у Парижі в ніч виборів арештували 29 осіб Фото: AFP

Про це повідомляє Le Figaro.

Всього внаслідок демонстрацій було затримано 143 особи, з них пізніше під варту взяли 29 людей.

Також внаслідок демонстрацій шестеро поліцейських і троє демонстрантів дістали незначні поранення.

Демонстранти почали збиратися на площі Бастилії пізно ввечері в неділю вже після оголошення попередніх результатів першого туру виборів.

Протестувальники вимахували червоними прапорами і скандували "Ні Марін і ні Макрон", висловлюючи своє незадоволення фактом проходження до другого туру лідера ультраправих Марін Ле Пен та незалежного кандидата Еммануеля Макрона.

Нагадаємо, після закриття виборчих дільниць першого туру виборів президента Франції в Парижі почалися протестні акції невдоволених підсумками голосування.

Зазначимо,  що в другий тур президентських виборів виходить центрист Еммануель Макрон, за якого проголосували 23,86% виборців і лідер партії Національний фронт Марін Ле Пен, яку підтримали 21,43% французів.

 
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