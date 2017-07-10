НОВИНИТропічний шторм Нейт забрав життя щонайменше 28 людей в Центральній Америці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Внаслідок шторму Нейт в Центральній Америці загинули 28 осіб
Шторм Нейт призвів до загибелі 28 людей
Фото: EPA/UPG
Зазначається, що він набрав силу урагану і наближається до території США, повідомляє DW.
У суботу, 7 жовтня, аналітики Національного центру протидії ураганів (NHC) США надали шторму статус урагану найслабшої — першої категорії, швидкість вітру сягає максимум 130 км на годину.
Наразі епіцентр урагану розташований у водах між Мексикою і Кубою.
Очікується, що Нейт досягне узбережжя США ввечері суботи або зранку 8 жовтня.
Нагадаємо, ураган "Макс" на узбережжі Мексики зруйнував 200 будинків, одна людина вважається зниклою безвісти.
На північному заході Пуерто-Ріко евакуювали місцеве населення через обвалення греблі Гуадатака, що зазнала ушкоджень унаслідок урагану "Марія".
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07 10 2017 15:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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