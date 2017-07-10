Внаслідок шторму Нейт в Центральній Америці загинули 28 осіб

Тропічний шторм Нейт забрав життя щонайменше 28 людей в Центральній Америці.

Зазначається, що він набрав силу урагану і наближається до території США, повідомляє DW.

У суботу, 7 жовтня, аналітики Національного центру протидії ураганів (NHC) США надали шторму статус урагану найслабшої — першої категорії, швидкість вітру сягає максимум 130 км на годину.

Наразі епіцентр урагану розташований у водах між Мексикою і Кубою.

Очікується, що Нейт досягне узбережжя США ввечері суботи або зранку 8 жовтня.

Нагадаємо, ураган "Макс" на узбережжі Мексики зруйнував 200 будинків, одна людина вважається зниклою безвісти.

На північному заході Пуерто-Ріко евакуювали місцеве населення через обвалення греблі Гуадатака, що зазнала ушкоджень унаслідок урагану "Марія".