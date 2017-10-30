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Внаслідок шторму у трьох містах Європи загинули п'ятеро осіб

Тисячі поляків і чехів лишилися без електрики
Потужні шторми спричинили хаос у частинах Центральної та Північної Європи. У Німеччині, Польщі та Чехії загинули щонайменше п'ятеро людей.
Внаслідок шторму у трьох містах Європи загинули п Фото: REUTERS

Біля узбережжя Німеччини через штормові хвилі затонув 63-річний кемпер. Решта четверо людей загинули через падіння дерев та сильний вітер.

На найвищій горі Чехії швидкість вітру сягала 180 км/год. Про це повідомляє "ВВС Україна".

Тисячі поляків і чехів лишилися без електрики. Центр німецького міста Гамбург затопило.

У частинах Німеччини призупинили деякі залізничні послуги, оскільки шторм пошкодив шляхи.

Про перебої у роботі залізниць повідомляють також із Чехії.

В Україні ДНСН також застерегла про погіршення погоди у понеділок - пориви вітру, мокрий сніг та хуртовини.

У Карпатах через очікувані сильні опади існує загроза утворення селей, кажуть у ДСНС.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області через сильні пориви вітру, які сягали 40 м/с, зафіксовано падіння 12 дерев. Травмовано 8-річну дитину.

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30 10 2017 13:26
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