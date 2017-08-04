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Внаслідок стрілянини у Флориді одна людина загинула, двоє поранені

Поранених доставили в лікарню
Одна людина загинула і двоє отримали поранення через стрілянину 8 квітня у торговому центрі в Меррик Парк, штат Флорида (США).
Внаслідок стрілянини у Флориді одна людина загинула, двоє поранені Фото: 24tv.ua

Про це повідомляє CNN.

Двох людей доставили в лікарню. Одна людина загинула на місці.

Нагадаємо, в 2016 році у нічному клубі "BLU" в Форт-Майерсі (Флорида) відбулася стрілянина, в результаті якої 2 людини загинули.

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08 04 2017 23:15
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