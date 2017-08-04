Внаслідок стрілянини у Флориді одна людина загинула, двоє поранені Поранених доставили в лікарню

Одна людина загинула і двоє отримали поранення через стрілянину 8 квітня у торговому центрі в Меррик Парк, штат Флорида (США).

Фото: 24tv.ua

Про це повідомляє CNN. Двох людей доставили в лікарню. Одна людина загинула на місці. Нагадаємо, в 2016 році у нічному клубі "BLU" в Форт-Майерсі (Флорида) відбулася стрілянина, в результаті якої 2 людини загинули.

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