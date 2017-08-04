CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОдна людина загинула і двоє отримали поранення через стрілянину 8 квітня у торговому центрі в Меррик Парк, штат Флорида (США).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Внаслідок стрілянини у Флориді одна людина загинула, двоє поранені
Поранених доставили в лікарню
Фото: 24tv.ua
Про це повідомляє CNN.
Двох людей доставили в лікарню. Одна людина загинула на місці.
Нагадаємо, в 2016 році у нічному клубі "BLU" в Форт-Майерсі (Флорида) відбулася стрілянина, в результаті якої 2 людини загинули.
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08 04 2017 23:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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