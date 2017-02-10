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Внаслідок стрілянини у Лас-Вегасі загинули понад 50 осіб, - ОНОВЛЕНО

Ліквідований правоохоронцями стрілок виявився місцевим жителем
Унаслідок стрілянини в Лас-Вегасі загинули понад двадцять осіб, ще понад сто постраждалих були шпиталізовані.
Внаслідок стрілянини у Лас-Вегасі загинули понад 50 осіб, - ОНОВЛЕНО Фото:theaustralian.com.au

Cеред загиблих є офіцери поліції, які перебували на концерті в розважальному комплексі "Мандалай Бей" як глядачі, -  заявив шериф Лас-Вегаса, інформує ABC.

Ліквідований правоохоронцями стрілок виявився місцевим жителем. Його мотиви не уточнюють.

Оновлення: Більше 50 людей загинули та більше 200 отримали поранення під час стрільби на концерті біля курорту Мандалай Бей та казино в Лас-Вегасі, - повідомляє міліція.

Стрілянину в Лас-Вегасі влаштував 64-річний місцевий житель Стівен Педдок. Він відкрив вогонь по натовпу людей з 32-го поверху готелю. У ході спецоперації поліції він був ліквідований. Стрілка супроводжувала 63-річна жінка, яку оголосили в розшук.

Нагадаємо, ймовірно, кілька чоловіків влаштували стрілянину з автоматів на концерті в розважальному комплексі "Мандалай Бей" у Лас-Вегасі. Одного із зловмисників було застрелено поліцією.

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02 10 2017 13:59
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