Внаслідок сутичок у Львівській облраді троє госпіталізованих, в однієї жінки - опіки

Після сутичок у Львівській обласній раді трьом людям знадобилася госпіталізація.

Двох потерпілих відправили до міської лікарні №8, ще одного пацієнта госпіталізували до обласної клінічної лікарні. У всіх потерпілих легкий або середній ступінь важкості тілесних ушкоджень. Зокрема, одна жінка зазнала опіків, - зазначає головниий лікар станції швидкої допомоги, повідомляє Дивись.info.

"До нас звернулися дві жінки. Одну з них госпіталізовано з неважкими опіками. Це львів’янка. Зі слів потерпілої, на ній загорілася сорочка. Іншу жінку з травмою обстежують лікарі", - уточнив головний лікар міської клінічної 8-ої лікарні Василь Обаранець.

Лікар додав, що до травмпункту також звернулися 9 правоохоронців.

Нагадаємо, громадські активісти пікетували Львівську обласну раду з вимогою звернутися до Верховної Ради щодо амністії для військових в АТО. Потім вони увірвалися в сесійну залу і погрожували не випускати депутатів.

Закон про амністію було ухвалено парламентом ще 7 липня 2016 року. Він передбачає амністію для найбільш вразливих категорій засуджених, а також тих, що захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали участь в АТО та отримали статус учасника бойових дій.