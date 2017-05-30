Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Внаслідок сутичок у Львівській облраді троє госпіталізованих, в однієї жінки - опіки

До травмпункту також звернулися дев'ять правоохоронців
Після сутичок у Львівській обласній раді трьом людям знадобилася госпіталізація.
Внаслідок сутичок у Львівській облраді троє госпіталізованих, в однієї жінки - опіки Фото:dyvys.info

Двох потерпілих відправили до міської лікарні №8, ще одного пацієнта госпіталізували до обласної клінічної лікарні. У всіх потерпілих легкий або середній ступінь важкості тілесних ушкоджень. Зокрема, одна жінка зазнала опіків, - зазначає головниий лікар  станції швидкої допомоги, повідомляє Дивись.info.

"До нас звернулися дві жінки. Одну з них госпіталізовано з неважкими опіками. Це львів’янка. Зі слів потерпілої, на ній загорілася сорочка. Іншу жінку з травмою обстежують лікарі", - уточнив головний лікар міської клінічної 8-ої лікарні Василь Обаранець.

Лікар додав, що до травмпункту також звернулися 9 правоохоронців.

Нагадаємо, громадські активісти пікетували Львівську обласну раду з вимогою звернутися до Верховної Ради щодо амністії для військових в АТО. Потім вони увірвалися в сесійну залу і погрожували не випускати депутатів.

Закон про амністію було ухвалено парламентом ще 7 липня 2016 року. Він передбачає амністію для найбільш вразливих категорій засуджених, а також тих, що захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали участь в АТО та отримали статус учасника бойових дій.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 05 2017 18:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
New cave media: як українські журналісти створюють контент майбутнього

New cave media: як українські журналісти створюють контент майбутнього

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.