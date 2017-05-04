Внаслідок теракту в Петербурзі три людини загинули під колесами поїзда, - Слідчий комітет
Про це повідомляє видання 47news з посиланням на криміналістів Слідчого комітету Росії (СКР), які побували на місці теракту.
За інформацією співрозмовників видання, кількох людей винесло за межі вагона вибуховою хвилею. Вони впали на рейки й отримали смертельні травми. Деякі останки загиблих знайшли на відстані півкілометра від місця вибуху, розповіли криміналісти.
У результаті теракту в метро Петербурга 3 березня загинули 14 осіб. Близько 50 отримали поранення. Вибух стався в одному з вагонів у тунелі між станціями "Сінна площа" і "Технологічний інститут".
Нагадаємо, Слідчий комітет Росії оприлюднив імена десяти осіб, загиблих у результаті теракту в метро Санкт-Петербурга, який стався 3 квітня.
Зазначимо, Слідчий комітет Росії (СК РФ) підтвердив, що вибух у метро Санкт-Петербурга влаштував Акбаржон Джалілов.
Сьогодні батьки Джалілова прилетіли з Киргизії в Санкт-Петербург. щоб упізнати підозрюваного і дати свідчення слідчим.
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