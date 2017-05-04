Внаслідок теракту в Петербурзі три людини загинули під колесами поїзда, - Слідчий комітет

Деякі останки загиблих виявили за півкілометра від місця вибуху

Під час вибуху у вагоні метро в Петербурзі три людини випали на рейки і загинули від травм уже поза вагоном.

Про це повідомляє видання 47news з посиланням на криміналістів Слідчого комітету Росії (СКР), які побували на місці теракту.

За інформацією співрозмовників видання, кількох людей винесло за межі вагона вибуховою хвилею. Вони впали на рейки й отримали смертельні травми. Деякі останки загиблих знайшли на відстані півкілометра від місця вибуху, розповіли криміналісти.

У результаті теракту в метро Петербурга 3 березня загинули 14 осіб. Близько 50 отримали поранення. Вибух стався в одному з вагонів у тунелі між станціями "Сінна площа" і "Технологічний інститут".

Нагадаємо, Слідчий комітет Росії оприлюднив імена десяти осіб, загиблих у результаті теракту в метро Санкт-Петербурга, який стався 3 квітня.

Зазначимо, Слідчий комітет Росії (СК РФ) підтвердив, що вибух у метро Санкт-Петербурга влаштував Акбаржон Джалілов.

Сьогодні батьки Джалілова прилетіли з Киргизії в Санкт-Петербург. щоб упізнати підозрюваного і дати свідчення слідчим.