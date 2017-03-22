Внаслідок теракту в Сомалі загинули 10 осіб Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за вибух

Щонайменше десять осіб загинули, і понад 12 дістали поранень внаслідок вибуху замінованого автомобіля на контрольно-пропускному пункті в Могадішо.

Фото:garoweonline.com

Представник поліції повідомив, що автомобіль з вибухівкою був підірваний у людному контрольно-пропускному пункті біля Національного театру в Могадішо, - повідомляє Garowe Online. Унаслідок теракту загинули військові і четверо цивільних. Після вибуху поліція оточила місце події. Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за вибух. Фото:garoweonline.com Раніше щонайменше чотири людини загинули в результаті двох вибухів замінованих автомобілів в столиці Сомалі Могадішо. Нагадаємо, Сомалі загрожує голод , оскільки посуха та війна з ісламістами призвели до нестачі продовольства.

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