CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЩонайменше десять осіб загинули, і понад 12 дістали поранень внаслідок вибуху замінованого автомобіля на контрольно-пропускному пункті в Могадішо.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Внаслідок теракту в Сомалі загинули 10 осіб
Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за вибух
Фото:garoweonline.com
Представник поліції повідомив, що автомобіль з вибухівкою був підірваний у людному контрольно-пропускному пункті біля Національного театру в Могадішо, - повідомляє Garowe Online.
Унаслідок теракту загинули військові і четверо цивільних. Після вибуху поліція оточила місце події.
Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за вибух.
Фото:garoweonline.com
Раніше щонайменше чотири людини загинули в результаті двох вибухів замінованих автомобілів в столиці Сомалі Могадішо.
Нагадаємо, Сомалі загрожує голод, оскільки посуха та війна з ісламістами призвели до нестачі продовольства.
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22 03 2017 08:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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