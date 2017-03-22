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Внаслідок теракту в Сомалі загинули 10 осіб

Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за вибух
Щонайменше десять осіб загинули, і понад 12 дістали поранень внаслідок вибуху замінованого автомобіля на контрольно-пропускному пункті в Могадішо.
Внаслідок теракту в Сомалі загинули 10 осіб Фото:garoweonline.com

Представник поліції повідомив, що автомобіль з вибухівкою був підірваний у людному контрольно-пропускному пункті біля Національного театру в Могадішо, - повідомляє Garowe Online.

Унаслідок теракту загинули військові і четверо цивільних. Після вибуху поліція оточила місце події.

Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за вибух.

Фото:garoweonline.com

Раніше щонайменше чотири людини загинули в результаті двох вибухів замінованих автомобілів в столиці Сомалі Могадішо.

Нагадаємо, Сомалі загрожує голод, оскільки посуха та війна з ісламістами призвели до нестачі продовольства.
 
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22 03 2017 08:22
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