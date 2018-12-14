У Харкові внаслідок ускладнень від грипу померла 9-річна дівчинка

1 грудня у харківській лікарні померла 9-річна дитина, дівчинка хворіла грипом типу А (H1N1).

Дівчинка захворіла 27 листопада, повідомили у прес-службі Харківської Облдержадміністрації, інформує Hromadske.

Вдома її оглянув педіатр міської лікарні №19, за якою була закріплена дитина. Школярку не шпиталізували, вона лікувалась вдома. У суботу, 1 грудня, стан дитини погіршився, тому її доправили до лікарні. Дитину привезли у стані клінічної смерті, повідомили у Харківській ОДА. Дівчинка померла у лікарні.

Станом на 14 грудня, в Харківській області 30 шкіл закрили на карантин через грип та ГРВІ. Навчання призупинили у 5 районах: Дворічанському, Великобурлуцькому, Вовчанському, Кигічівському та Красноградському.

Заняття також скасували у Коломацькій та Зачепилівській об’єднаних громадах, а ще — в Куп’янську, Чугуєві та Первомайському. Грипом та ГРВІ в області хворіють 1764 дитини, розповіла провідна спеціалістка департаменту науки й освіти обладміністрації Ірина Говсієвич.

Загалом на Харківщині хворих на грип і ГРВІ — 16600 людей, повідомили в обласному лабораторному центрі.

Додамо, показник захворюваності на грип і ГРВІ становить 528,2 на 100 000 населення, що на 1,8% більше за епідемічний поріг по Україні. Епідемічні пороги перевищено в областях: Харківській - на 23%, в Житомирській, Сумській і Київській - на 12%, у Донецькій - на 1,1%.