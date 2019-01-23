Внаслідок ускладнення погодних умов усі штаби рятувальників працюватимуть цілодобово

Відтак Національна поліція зобов'язана не допускати скупчення транспорту та створитии умови для розчищення автошляхів, рятувальники та Нацгвардія мають забезпечити своєчасне залучення снігоочищувальної техніки та роботу пунктів обігріву, а місцева влада - інформувати жителів про ускладнення погоди, організовувати пункти обігріву, сталу роботу систем водо-, ектро- та газопостачання та залучати необхідну кількість техніки для очистки снігу та посипання доріг, повідомив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко.

За даними УкрГідрометцентру, 23 січня у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях та вночі 24 січня в Сумській, Харківській та Луганській очікують значний сніг (до 15-20 сантиметрів снігу). У Дніпропетровській та Донецькій - сніг з переходом у дощ, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу.

Укравтодор станом на 6 ранку повідомив, що на всіх дорогах державного значення можна вільно проїхати, окрім частини траси М-05 Київ-Одеса в Одеській області, де є ускладнення в русі. На дорогах більшості областей засніжено, а на Донеччині - є місяцями накати.

Одеське місцеве видання Думская зазначає, що до 9 ранку на дорозі все ще стояв декількакілометровий затор. Особливо багато автівок стояли в бік Одеси.