Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Внаслідок ускладнення погодних умов усі штаби рятувальників працюватимуть цілодобово

Зубко роздав доручення через складні погодні умови
Через прогнозоване ускладнення погодних умов в Україні 23 січня всі штаби з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій працюватимуть цілодобово.
Внаслідок ускладнення погодних умов усі штаби рятувальників працюватимуть цілодобово ФОТО: ДСНС

Відтак Національна поліція зобов'язана не допускати скупчення транспорту та створитии умови для розчищення автошляхів, рятувальники та Нацгвардія мають забезпечити своєчасне залучення снігоочищувальної техніки та роботу пунктів обігріву, а місцева влада - інформувати жителів про ускладнення погоди, організовувати пункти обігріву, сталу роботу систем водо-, ектро- та газопостачання та залучати необхідну кількість техніки для очистки снігу та посипання доріг, повідомив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко.

За даними УкрГідрометцентру, 23 січня у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях та вночі 24 січня в Сумській, Харківській та Луганській очікують значний сніг (до 15-20 сантиметрів снігу). У Дніпропетровській та Донецькій - сніг з переходом у дощ, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу.

Укравтодор станом на 6 ранку повідомив, що на всіх дорогах державного значення можна вільно проїхати, окрім частини траси М-05 Київ-Одеса в Одеській області, де є ускладнення в русі. На дорогах більшості областей засніжено, а на Донеччині - є місяцями накати.

Одеське місцеве видання Думская зазначає, що до 9 ранку на дорозі все ще стояв декількакілометровий затор. Особливо багато автівок стояли в бік Одеси.

У Києві через сніг та хуртовину планують заборонити в'їзд великогабаритного та великовантажного транспорту з 17:00 до 21:00.

Киян у зв'язку з ускладненням погодних умов просять не користуватися особистими автівками та бути обережними. Також просять не паркуватися обабіч вулиць та доріг, аби снігоочищувальна техніка змогла працювати.

Уночі 23 січня Київ очищували 387 снігоочисних машин та 54 бригади працівників.

Нагадаємо,  на автомагістралі поблизу польського міста Лодзь зіткнулися 17 легкових та вантажних автомобілів, в результаті ДТП постраждали шестеро людей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 01 2019 11:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.