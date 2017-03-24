Внаслідок вибухів під Балаклією загинула жінка
Про це повідомив під час виступу на "Години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю голова ДСНС Микола Чечоткін.
"Пізно ввечері в ході обстеження житлового сектору під зруйнованими конструкціями будинку знайдено загиблу жінку 1951-го року народження", - сказав він.
Також, за словами Чечоткіна, внаслідок влучення снаряду в оселю отримала осколкове поранення голови жінка 1962 р.н.
Усього, повідомив голова Держслужби з надзвичайних ситуацій, з початку вибухів на арсеналі навколо нього виникло і вже було ліквідовано 15 пожеж, зруйновано 12 господарських споруд.
Зазначимо, вранці 24 березня на території військового арсеналу у Балаклії Харківської області, де понад добу тому почалася пожежа, тривають вибухи різної інтенсивності.
Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм. За даними військової прокуратури, причиною пожежі стала диверсія.
Із Балаклії і сусідніх сіл евакуювали 20 тисяч осіб. Даних про жертви немає.
26 грудня 2015 року Генштаб повідомляв про спробу диверсантів підпалити склад боєприпасів у Балаклії.
Згодом Петро Порошенко повідомив, що до гуманітарного розмінування в Балаклії залучать НАТО.
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