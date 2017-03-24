Внаслідок вибухів під Балаклією загинула жінка

З початку вибухів на арсеналі навколо нього виникло і вже було ліквідовано 15 пожеж, зруйновано 12 господарських споруд

Детонація боєприпасів біля Балаклії Харківської області призвела до загибелі літньої жінки.

Про це повідомив під час виступу на "Години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю голова ДСНС Микола Чечоткін.

"Пізно ввечері в ході обстеження житлового сектору під зруйнованими конструкціями будинку знайдено загиблу жінку 1951-го року народження", - сказав він.

Також, за словами Чечоткіна, внаслідок влучення снаряду в оселю отримала осколкове поранення голови жінка 1962 р.н.

Усього, повідомив голова Держслужби з надзвичайних ситуацій, з початку вибухів на арсеналі навколо нього виникло і вже було ліквідовано 15 пожеж, зруйновано 12 господарських споруд.

Зазначимо, вранці 24 березня на території військового арсеналу у Балаклії Харківської області, де понад добу тому почалася пожежа, тривають вибухи різної інтенсивності.