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Внаслідок вибухів під Балаклією загинула жінка

З початку вибухів на арсеналі навколо нього виникло і вже було ліквідовано 15 пожеж, зруйновано 12 господарських споруд
Детонація боєприпасів біля Балаклії Харківської області призвела до загибелі літньої жінки.
Внаслідок вибухів під Балаклією загинула жінка Фото:dsns.gov.ua/

Про це повідомив під час виступу на "Години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю голова ДСНС Микола Чечоткін.

"Пізно ввечері в ході обстеження житлового сектору під зруйнованими конструкціями будинку знайдено загиблу жінку 1951-го року народження", - сказав він.

Також, за словами Чечоткіна, внаслідок влучення снаряду в оселю отримала осколкове поранення голови жінка 1962 р.н.

Усього, повідомив голова Держслужби з надзвичайних ситуацій, з початку вибухів на арсеналі навколо нього виникло і вже було ліквідовано 15 пожеж, зруйновано 12 господарських споруд.

Зазначимо, вранці 24 березня на території військового арсеналу у Балаклії Харківської області, де понад добу тому почалася пожежа, тривають вибухи різної інтенсивності.

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм. За даними військової прокуратури, причиною пожежі стала диверсія.

Із Балаклії і сусідніх сіл евакуювали 20 тисяч осіб. Даних про жертви немає.

26 грудня 2015 року Генштаб повідомляв про спробу диверсантів підпалити склад боєприпасів у Балаклії.

Згодом Петро Порошенко повідомив, що  до гуманітарного розмінування в Балаклії залучать НАТО.

 

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24 03 2017 10:34
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