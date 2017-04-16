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Внаслідок вибуху біля Алеппо загинули щонайменше 68 дітей

Загальна кількість загиблих становить вже 126 людей
Щонайменше 68 дітей стали жертвами вибуху замінованого авто у сирійському Алеппо біля колони автобусів з біженцями.
Внаслідок вибуху біля Алеппо загинули щонайменше 68 дітей Фото: afp.com

Про це повідомляє BBC з посиланням на правозахисників.

Кількість загиблих становить вже 126 людей.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що зі 126 загиблих 109 були біженцями з утримуваних урядом територій, інші – волонтери і представники армії повстанців.


Фото: twitter.com/SyriaCivilDef


Фото: twitter.com/SyriaCivilDef


Фото: twitter.com/SyriaCivilDef


Фото: twitter.com/SyriaCivilDef

Нагадаємо, раніше правозахисна організація "Сирійська обсерваторія з прав людини" заявила, що кількість жертв вибуху біля сирійського міста Алеппо, де смертник підірвав машину поряд з автобусами вимушених переселенців, сягнула щонайменше 112 осіб.

Як повідомляв iPress.uaтисячі сирійців застрягли в районі Алеппо через призупинення евакуації з двох шиїтських сіл в обмін на сунітських повстанців та їхніх родин.

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16 04 2017 20:00
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