Внаслідок вибуху біля Алеппо загинули щонайменше 68 дітей
Про це повідомляє BBC з посиланням на правозахисників.
Кількість загиблих становить вже 126 людей.
Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що зі 126 загиблих 109 були біженцями з утримуваних урядом територій, інші – волонтери і представники армії повстанців.
Фото: twitter.com/SyriaCivilDef
Фото: twitter.com/SyriaCivilDef
Фото: twitter.com/SyriaCivilDef
Фото: twitter.com/SyriaCivilDef
Нагадаємо, раніше правозахисна організація "Сирійська обсерваторія з прав людини" заявила, що кількість жертв вибуху біля сирійського міста Алеппо, де смертник підірвав машину поряд з автобусами вимушених переселенців, сягнула щонайменше 112 осіб.
Як повідомляв iPress.ua, тисячі сирійців застрягли в районі Алеппо через призупинення евакуації з двох шиїтських сіл в обмін на сунітських повстанців та їхніх родин.
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