CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКількість жертв вибуху біля сирійського міста Ель-Баб зросла до 41 особи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Внаслідок вибуху біля сирійського міста Ель-Баб загинула 41 особа
Серед загиблих 35 цивільних осіб і 6 бійців сирійської опозиції
Фото:Reuters
Начинений вибухівкою автомобіль вибухнув на контрольно-пропускному пункті, контрольованому бійцями сирійської опозиції, - повідомляє Reuters.
Джерела в регіоні повідомили, що в результаті вибуху загинули 35 мирних жителів і 6 бійців сирійської опозиції.
Раніше турецькі ЗМІ повідомили, що вибух стався біля польового штабу бійців сирійської опозиції.
Нагадаємо, що 16 лютого Генштаб Туреччини заявив про завершення операції по звільненню сирійського міста Ель-Баб.
Раніше iPress.ua повідомляв, що у Сирії в результаті підриву радіокерованого фугасу загинули чотири військових радника Російської Федерації.
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