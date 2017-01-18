Внаслідок вибуху в Малі загинули близько 50 осіб В таборі проживали солдати урядових військ і членів різних конкуруючих збройних груп

У військовому таборі Малі стався вибух, в результаті якого загинули, щонайменше 47 людей, десятки отримали поранення.

Фото: twitter.com/tirangabrigade

В таборі машина підірвалася з терористом-смертником. Про це повідомляє Reuters. Відзначається, що в таборі проживали солдати урядових військ і членів різних конкуруючих збройних груп. Нагадаємо, у лютому 2016 року терористи атакували базу миротворчої служби ООН в північному місті Тімбукту в Малі.

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