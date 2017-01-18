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Внаслідок вибуху в Малі загинули близько 50 осіб

В таборі проживали солдати урядових військ і членів різних конкуруючих збройних груп
У військовому таборі Малі стався вибух, в результаті якого загинули, щонайменше 47 людей, десятки отримали поранення.
Внаслідок вибуху в Малі загинули близько 50 осіб Фото: twitter.com/tirangabrigade

В таборі машина підірвалася з терористом-смертником. Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що в таборі проживали солдати урядових військ і членів різних конкуруючих збройних груп.

Нагадаємо, у лютому 2016 року терористи атакували базу миротворчої служби ООН в північному місті Тімбукту в Малі.

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18 01 2017 16:58
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