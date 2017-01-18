CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ військовому таборі Малі стався вибух, в результаті якого загинули, щонайменше 47 людей, десятки отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Внаслідок вибуху в Малі загинули близько 50 осіб
В таборі проживали солдати урядових військ і членів різних конкуруючих збройних груп
Фото: twitter.com/tirangabrigade
В таборі машина підірвалася з терористом-смертником. Про це повідомляє Reuters.
Відзначається, що в таборі проживали солдати урядових військ і членів різних конкуруючих збройних груп.
Нагадаємо, у лютому 2016 року терористи атакували базу миротворчої служби ООН в північному місті Тімбукту в Малі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 01 2017 16:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
No articles
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти
влажность:
давление:
ветер: