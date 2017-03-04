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Внаслідок вибуху в метро Санкт-Петербурга загинули 10 осіб, - ЗМІ

На місці НП працюють рятувальники і співробітники правоохоронних органів
Під час вибуху в метро Санкт Петербурга постраждали як мінімум 10 осіб.
Внаслідок вибуху в метро Санкт-Петербурга загинули 10 осіб, - ЗМІ Фото:Паблик СПБ Вконтакте

"За попередніми даними, постраждалих не менше десяти. Двері вагона вирвані", - повідомляє РІА Новости з посиланням на джерело.

Пізніше ТАСС повідомив з посиланням на джерело про те, що за попередніми даними, загинули 10 осіб.

"За найпершою попередньою інформацією, жертвами вибуху стали приблизно 10 осіб. Є поранені", - сказав співрозмовник, зазначивши, що точне число постраждалих уточнюється. Офіційного підтвердження цієї інформації у ТАСС поки немає.

 

Нагадамо, у Санкт-Петербурзі стався вибух в метро. За даними очевидців, є жертви.
 
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03 04 2017 15:43
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