Внаслідок вибуху в метро Санкт-Петербурга загинули 10 осіб, - ЗМІ

На місці НП працюють рятувальники і співробітники правоохоронних органів

Під час вибуху в метро Санкт Петербурга постраждали як мінімум 10 осіб.

"За попередніми даними, постраждалих не менше десяти. Двері вагона вирвані", - повідомляє РІА Новости з посиланням на джерело.

Пізніше ТАСС повідомив з посиланням на джерело про те, що за попередніми даними, загинули 10 осіб.

"За найпершою попередньою інформацією, жертвами вибуху стали приблизно 10 осіб. Є поранені", - сказав співрозмовник, зазначивши, що точне число постраждалих уточнюється. Офіційного підтвердження цієї інформації у ТАСС поки немає.