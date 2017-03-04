CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід час вибуху в метро Санкт Петербурга постраждали як мінімум 10 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Внаслідок вибуху в метро Санкт-Петербурга загинули 10 осіб, - ЗМІ
На місці НП працюють рятувальники і співробітники правоохоронних органів
Фото:Паблик СПБ Вконтакте
"За попередніми даними, постраждалих не менше десяти. Двері вагона вирвані", - повідомляє РІА Новости з посиланням на джерело.
Пізніше ТАСС повідомив з посиланням на джерело про те, що за попередніми даними, загинули 10 осіб.
"За найпершою попередньою інформацією, жертвами вибуху стали приблизно 10 осіб. Є поранені", - сказав співрозмовник, зазначивши, що точне число постраждалих уточнюється. Офіційного підтвердження цієї інформації у ТАСС поки немає.
Video of St. Petersburg subway explosion aftermath pic.twitter.com/jAZ9M8Mwiw— CIT (en) (@CITeam_en) 3 апреля 2017 г.
Нагадамо, у Санкт-Петербурзі стався вибух в метро. За даними очевидців, є жертви.
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03 04 2017 15:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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