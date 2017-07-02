Внаслідок загострення ситуації з незаконним видобутком бурштину до Олевська направили Нацгвардію

Спільно з працівниками поліції гвардійці нестимуть службу з метою забезпечення публічної безпеки та порядку

У зв’язку із загостренням ситуації щодо незаконного видобутку бурштину, до міста Олевськ Житомирської області відряджені військовослужбовці Першої бригади оперативного призначення Національної гвардії України.

"Спільно з працівниками поліції гвардійці нестимуть службу з метою забезпечення публічної безпеки та порядку, попередження випадків незаконного вивезення лісо-пило-матеріалів, металобрухту та бурштину", - повідомляє прес-служба Нацгвардії України.

Фото:ngu.gov.ua

Раніше iPress.ua повідомляв, що сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада України відмовилася прийняти законопроект №1351-1 про видобуток бурштину і його реалізацію.

Зазначимо, що очільник ГПУ Юрій Луценко вважає, що видобуток бурштину повинен перейти під контроль держави.

Нагадаємо, у місті Олевськ Житомирської області сталася масова стрілянина за участю кількох десятків людей.

Відтак, згодом під час обшуків у справі про стрілянину в Олевську Житомирської області знайшли 0,5 тони бурштину та зброю.