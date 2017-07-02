Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Внаслідок загострення ситуації з незаконним видобутком бурштину до Олевська направили Нацгвардію

Спільно з працівниками поліції гвардійці нестимуть службу з метою забезпечення публічної безпеки та порядку
У зв’язку із загостренням ситуації щодо незаконного видобутку бурштину, до міста Олевськ Житомирської області відряджені військовослужбовці Першої бригади оперативного призначення Національної гвардії України.
Внаслідок загострення ситуації з незаконним видобутком бурштину до Олевська направили Нацгвардію Фото:ngu.gov.ua

"Спільно з працівниками поліції гвардійці нестимуть службу з метою забезпечення публічної безпеки та порядку, попередження випадків незаконного вивезення лісо-пило-матеріалів, металобрухту та бурштину", - повідомляє прес-служба Нацгвардії України. 

 
 
Фото:ngu.gov.ua

Раніше iPress.ua повідомляв, що сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада України відмовилася прийняти законопроект №1351-1 про видобуток бурштину і його реалізацію.

Зазначимо, що очільник ГПУ Юрій Луценко вважає, що видобуток бурштину повинен перейти під контроль держави.

Нагадаємо, у місті Олевськ Житомирської області сталася масова стрілянина за участю кількох десятків людей.

Відтак, згодом  під час обшуків у справі про стрілянину в Олевську Житомирської області знайшли 0,5 тони бурштину та зброю.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 02 2017 16:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat