Внаслідок загострення ситуації з незаконним видобутком бурштину до Олевська направили Нацгвардію
"Спільно з працівниками поліції гвардійці нестимуть службу з метою забезпечення публічної безпеки та порядку, попередження випадків незаконного вивезення лісо-пило-матеріалів, металобрухту та бурштину", - повідомляє прес-служба Нацгвардії України.
Раніше iPress.ua повідомляв, що сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада України відмовилася прийняти законопроект №1351-1 про видобуток бурштину і його реалізацію.
Зазначимо, що очільник ГПУ Юрій Луценко вважає, що видобуток бурштину повинен перейти під контроль держави.
Нагадаємо, у місті Олевськ Житомирської області сталася масова стрілянина за участю кількох десятків людей.
Відтак, згодом під час обшуків у справі про стрілянину в Олевську Житомирської області знайшли 0,5 тони бурштину та зброю.
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