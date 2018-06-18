Внаслідок землетрусу у Японії 3 загиблих, понад 200 постраждалих, - ОНОВЛЕНО

У результаті землетрусу у префектурі Осака щонайменше 41 людина постраждала, 3 - загинули.

Японська метеорологічна служба спочатку заявляла про магнітуду 5,9 бала, потім уточнила, що сила поштовхів - 6,1 бала за шкалою Ріхтера, повідомляє AP з посиланням на японські ЗМІ.

Влада Осаки підтвердила смерть двох людей, представник міста Ібаракі повідомив про третього загиблого.

АЕС у зоні землетрусу не постраждали, пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на заяви влади.

Водночас ЗМІ повідомляють, що тимчасово зупинено рух пасажирських поїздів, близько 170 тис. будинків в Осаці і сусідній префектурі Хього залишилися без електроенергії.

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Кількість постраждалих при землетрусі поблизу міст Осака і Кіото в Японії перевищила 200 осіб, повідомляє канал NHK з посиланням на місцеву владу.

За даними каналу, в Осаці близько 700 осіб були евакуйовані до пунктів тимчасового розміщення.

Нагадаємо, збитки від стихійних лих у світі у 2017 році виявилися одними з найбільш значних за історію підрахунку.