Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Внаслідок землетрусу у Японії 3 загиблих, понад 200 постраждалих, - ОНОВЛЕНО

Серед загиблих - 9-річна дівчинка та 2 літніх чоловіків
У результаті землетрусу у префектурі Осака щонайменше 41 людина постраждала, 3 - загинули.
Внаслідок землетрусу у Японії 3 загиблих, понад 200 постраждалих, - ОНОВЛЕНО Фото: apnews.com

Японська метеорологічна служба спочатку заявляла про магнітуду 5,9 бала, потім уточнила, що сила поштовхів - 6,1 бала за шкалою Ріхтера, повідомляє AP з посиланням на японські ЗМІ.

Влада Осаки підтвердила смерть двох людей, представник міста Ібаракі повідомив про третього загиблого.

АЕС у зоні землетрусу не постраждали, пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на заяви влади.

Водночас ЗМІ повідомляють, що тимчасово зупинено рух пасажирських поїздів, близько 170 тис. будинків в Осаці і сусідній префектурі Хього залишилися без електроенергії.

Оновлення: 

Кількість постраждалих при землетрусі поблизу міст Осака і Кіото в Японії перевищила 200 осіб, повідомляє канал NHK з посиланням на місцеву владу.

За даними каналу, в Осаці близько 700 осіб були евакуйовані до пунктів тимчасового розміщення.

Нагадаємо, збитки від стихійних лих у світі у 2017 році виявилися одними з найбільш значних за історію підрахунку.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 06 2018 09:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.