Внаслідок землетрусу у Японії 3 загиблих, понад 200 постраждалих, - ОНОВЛЕНО
Японська метеорологічна служба спочатку заявляла про магнітуду 5,9 бала, потім уточнила, що сила поштовхів - 6,1 бала за шкалою Ріхтера, повідомляє AP з посиланням на японські ЗМІ.
Влада Осаки підтвердила смерть двох людей, представник міста Ібаракі повідомив про третього загиблого.
АЕС у зоні землетрусу не постраждали, пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на заяви влади.
Водночас ЗМІ повідомляють, що тимчасово зупинено рух пасажирських поїздів, близько 170 тис. будинків в Осаці і сусідній префектурі Хього залишилися без електроенергії.
Оновлення:
Кількість постраждалих при землетрусі поблизу міст Осака і Кіото в Японії перевищила 200 осіб, повідомляє канал NHK з посиланням на місцеву владу.
За даними каналу, в Осаці близько 700 осіб були евакуйовані до пунктів тимчасового розміщення.
Нагадаємо, збитки від стихійних лих у світі у 2017 році виявилися одними з найбільш значних за історію підрахунку.
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