Внаслідок зіткнення двох поїздів у Тунісі постраждало понад 70 людей

У передмісті столиці Тунісу сталося зіткнення двох пасажирських поїздів, унаслідок чого постраждали щонайменше 60 осіб.

При зіткненні потягів загинув один з машиністів. 60 осіб з різними травмами звернулися за допомогою до медиків.

Губернатор провінції Бен-Арус, де сталася аварія, заявив, що принаймні двоє постраждалих перебувають у важкому стані. Радіостанція Mosaique FM відзначає, що обидва поїзди опинилися на одній гілці залізничних шляхів. Причина події поки невідома, - повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ країни.

Міністр охорони здоров'я Емад Аль-Хамами повідомив, що при зіткненні потягів постраждали 75 осіб, п'ятьом з яких будуть зроблені операції.

Нагадаємо, унаслідок аварії на залізничному вокзалі Зальцбурга у п'ятницю вранці постраждали 54 людини.