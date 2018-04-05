CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ передмісті столиці Тунісу сталося зіткнення двох пасажирських поїздів, унаслідок чого постраждали щонайменше 60 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Внаслідок зіткнення двох поїздів у Тунісі постраждало понад 70 людей
Двоє постраждалих перебувають у важкому стані
Фото: on.od.ua
При зіткненні потягів загинув один з машиністів. 60 осіб з різними травмами звернулися за допомогою до медиків.
Губернатор провінції Бен-Арус, де сталася аварія, заявив, що принаймні двоє постраждалих перебувають у важкому стані. Радіостанція Mosaique FM відзначає, що обидва поїзди опинилися на одній гілці залізничних шляхів. Причина події поки невідома, - повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ країни.
Міністр охорони здоров'я Емад Аль-Хамами повідомив, що при зіткненні потягів постраждали 75 осіб, п'ятьом з яких будуть зроблені операції.
Нагадаємо, унаслідок аварії на залізничному вокзалі Зальцбурга у п'ятницю вранці постраждали 54 людини.
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