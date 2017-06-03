Україна втратила 5,4 мільярда гривень внаслідок зняття санкцій з Іванющенка

Бездіяльність нинішнього заступника генпрокурора Юрія Луценка Юрія Столярчука, який вів цю справу, призвела до того, що справу закрили, і підстави для продовження санкцій – зникли

Ціна знятих санкцій з соратника екс-президента Віктора Януковича Юрія Іванющенка становить майже 5,4 мільярди гривень.

"Генпрокуратура відкрила провадження по Іванющенко лише після того, як ми почали писати заяви про злочин і змушувати їх розслідувати економічні злочини Юри Єнакієвського. Саме це було потрібно для збереження санкцій – показати європейцям підозри у корупційних злочинах", – пояснює Дарина Каленюк з Центру протидії корупції причину зняття санкцій.

За її словами, бездіяльність нинішнього заступника генпрокурора Юрія Луценка Юрія Столярчука, який вів цю справу і при інших генеральних прокурорах, призвела до того, що справу закрили, і підстави для продовження санкцій – зникли.

У рамках кримінального процесу по справі Іванющенко, звітував начальник департаменту спецрозслідувань Юрій Горбатюк, рік тому було заарештовано 1,8 млн швейцарських франків, 30 млн дол. у Латвії, 575 тис. дол. у Монако.

За даними ЦПК, правоохоронці в Швейцарії та Монако сумарно арештували значно більше – близько 200 мільйонів доларів на рахунках компаній Іванющенка.

Після зняття санкцій, запевняють активісти, можливість повернути ці гроші в бюджет України назавжди втрачена.

Рішення було прийняте після щорічного перегляду обмежувальних заходів.

"Одна особа видалена зі списку" - додали у Раді ЄС. Мова йде про близького соратника Януковича Юрія Іванющенка.

Востаннє Рада ЄС продовжила на рік обмежувальні заходи стосовно екс-президента Віктора Януковича та 15 його соратників 4 березня 2016 року.

Санкції проти Януковича і його оточення були запроваджені у березні 2014 року і продовжені в березні 2015 року.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти екс-президента України Віктора Януковича та 14 його соратників при цьому зі списку був видалений екс-регіонал Юрій Іванющенко.