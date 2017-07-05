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Вночі 50 людей влаштували бійку в центрі Одеси, – ВІДЕО

Працівникам охоронної агенції довелося застосувати сльозогінний газ
Вночі 7 травня у центрі Одеси сталася масова бійка.
Вночі 50 людей влаштували бійку в центрі Одеси, – ВІДЕО Фото: youtube.com

Як повідомили очевидці, інцидент виник на ярмарку на вул. Дерибасівській, пише УНІАН.

"Один із відпочивальників кинув стільцем в іншого хлопця. Зав’язалася штовханина, а потім – відверта бійка", – повідомили очевидці.

Також повідомляється, що учасники конфлікту, яких було близько 50 осіб, перемістилися на Грецьку площу (за рогом від Дерибасівської), потім – на перехрестя Дерибасівської та Єкатерининської вулиць.

На місце події прибули працівники охоронної агенції, яким, за словами очевидців, довелося застосувати сльозогінний газ.

У патрульній поліції підтвердили факт масової бійки, уточнивши, що на місце події виїжджали працівники спецпідрозділу "Ягуар".

За попередніми даними, призвідників конфлікті затримано. У Головному управлінні НП в Одеській області інцидент наразі не коментують.

Нагадаємо, у Польщі за останні декілька днів поліція зареєструвала два напади на українців, скоєні на національному ґрунті.

У Львові правоохоронці затримали більше як тридцять учасників конфлікту. У них вилучено заборонені предмети.

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07 05 2017 19:00
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