Вночі через комітет ВР намагатимуться провести законопроект Порошенка про адвокатуру, – ЗМІ

У Раді намагаються зібрати комітет для ухвалення проекту закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", ініційованого президентом України

Комітет Верховної Ради з питань правової політики планує зібратися в найближчі години для повторної спроби схвалити проект закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" №9055.

Про це з посиланням на джерела в апараті Верховної Ради повідомляють "Українські новини".

"Така можливість не передбачена Регламентом, проте депутатів-членів Комітету наполегливо намагаються зібрати", – повідомив співрозмовник агентства.

У четвер засідання цього комітету вже відбулося, проте щодо другого питання порядку денного – законопроекту №9055 – не ухвалили жодного рішення. При цьому на засіданні був присутній заступник Глави Адміністрації президента Олексій Філатов.

"Зараз збирають депутатів, кого де. Я так розумію, що в цьому хаосі бюджетної ночі саме час робити "європейську реформу адвокатури", – заявило джерело.

Про спроби зібрати в нічний час комітет Верховної Ради для ухвалення проекту закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" №9055 повідомив також депутат від групи "Партія "Відродження" Валерій Писаренко.

"Щойно для чогось хотіли провести Комітет з правової політики під покровом ночі. Питання одне – зробити рішення за Законом про адвокатуру 9055 і виштовхнути його в зал. Кворуму немає, як втім і не було запрошень непотрібних членів комітету", – заявив Писаренко.

Нагадаємо, Верховна Рада вирішила, що працюватиме в четвер, 22 листопада, до ухвалення державного бюджету на 2019 рік.