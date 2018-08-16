Вночі після негоди частину Києва знову затопило, - ФОТО, ВІДЕО
Хрещатик був сильно підтоплений, стоки не справлялися з такою кількістю води, повідомляє "Інформатор.Київ".
"Посеред дороги застряг автомобіль. У воді стоїть на аварійці. вулицю затопило повністю. Машини просто не можуть проїхати. Багато з них розвертаються, та їдуть назад", - йдеться у повідомленні.
На відео видно як таксі намагалося проїхати вулицею, проте застрягло у воді.
Також повідомляється, що почало затоплювати підземний перехід на Бессарабці. На відео видно, як вода сильним потоком ллється сходами донизу.
Крім того інші свідки повідомляють, що завалена деревами паркова алея.
Ділитися своїми фото та відео стали й інші кияни, які жартували про те, що столиця стала схожа на Венецію і слід діставати байдарки.
Зокрема повідомлялося про затоплення Подолу.
За даними "Української правди", о 5.20 ранку на Хрещатику було по коліна води. Затопило "Метроград".
На місці працювали комунальники. Поліція перекрила цю ділянку дороги. Зазначається, що вода йшла шаленим потоком від бульвару Шевченка до ЦУМу.
Унаслідок поривів вітру зірвало банер зі старого гастроному (який горів минулого року) і багно потягнуло за собою частину фасаду. До гастроному приїхали рятувальники.
На місці працює кілька бригад комунальників. Затоплений метроград. На верхньому поверсі вода зійшла, на нижньому ще ні. Також під час негоди вітром повалило дерева.
Усі фото: ІВАННИ КОСТІНОЇ
Нагадаємо, нещодавно в Києві через сильну зливу затопило вулиці. У деяких районах столиці вирувала злива з градом.
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