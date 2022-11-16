Вночі у центрі Стамбула пролунав потужний вибух

У Туреччині у центрі столиці вночі пролунав потужний вибух. За попередніми даними, було підірвано автомобіль в історичному центрі Стамбула

У Туреччині у центрі столиці вночі пролунав потужний вибух. За попередніми даними, було підірвано автомобіль в історичному центрі Стамбула, у туристичному районі Фатіх, повідомляє місцевий сайт MyNet. Там розташована велика кількість визначних пам'яток та культурних цінностей турецької столиці.

Після вибуху полум'я, яке повністю охопило автомобіль, перекинулося на інші машини, припарковані на узбіччі дороги. Пожежники оперативно загасили вогонь, проте 4 автомобілі згоріли вщент. Про постраждалих наразі не повідомляється.

Це вже другий вибух у Стамбулі за останні кілька днів. 13 листопада вибух стався на пішохідній вулиці Істікляль у центрі міста. Тоді загинули шестеро людей, понад 80 отримали поранення. Турецька влада назвала це терактом.