CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ ніч на неділю, 26 березня, українці переведуть годинники на 1 годину вперед.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вночі Україна перейде на літній час
Перехід з зимового на літній час відбудеться о 3-й ранку
Фото: zhytlonews.com
Перехід з зимового на літній час відбудеться о 3-й ранку, згідно з постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України".
Зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня та в останню неділю жовтня.
Нагадаємо, Міжнародна служба обертання Землі вирішила подовжити 2016 рік на одну секунду, щоб універсальний час, що вимірюється атомними годинами, не розходився з астрономічним.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 03 2017 11:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків