Вночі Україна перейде на літній час

Перехід з зимового на літній час відбудеться о 3-й ранку

У ніч на неділю, 26 березня, українці переведуть годинники на 1 годину вперед.

Перехід з зимового на літній час відбудеться о 3-й ранку, згідно з постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня та в останню неділю жовтня.

Нагадаємо, Міжнародна служба обертання Землі вирішила подовжити 2016 рік на одну секунду, щоб універсальний час, що вимірюється атомними годинами, не розходився з астрономічним.