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Вночі Україна перейде на літній час

Перехід з зимового на літній час відбудеться о 3-й ранку
У ніч на неділю, 26 березня, українці переведуть годинники на 1 годину вперед.
Вночі Україна перейде на літній час Фото: zhytlonews.com

Перехід з зимового на літній час відбудеться о 3-й ранку, згідно з постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня та в останню неділю жовтня.

Нагадаємо, Міжнародна служба обертання Землі вирішила подовжити 2016 рік на одну секунду, щоб універсальний час, що вимірюється атомними годинами, не розходився з астрономічним.

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25 03 2017 11:43
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