Вночі в Україні переведуть годинники

29 жовтня Україна перейде на так званий "зимовий" час.

О 4 ранку стрілки годинників слід перевести на одну годину назад.

Перехід на літній час запроваджений для економії і раціональнішого використання електроенергії протягом доби. В Україні ця практика залишилася з часів СРСР, де вперше почали переводити стрілки годинника в 1981 році.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 26 березня, українці перевели годинники на одну годину вперед.