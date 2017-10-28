CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ29 жовтня Україна перейде на так званий "зимовий" час.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вночі в Україні переведуть годинники
Літній час скасовується
Фото: google.com
О 4 ранку стрілки годинників слід перевести на одну годину назад.
Перехід на літній час запроваджений для економії і раціональнішого використання електроенергії протягом доби. В Україні ця практика залишилася з часів СРСР, де вперше почали переводити стрілки годинника в 1981 році.
Нагадаємо, в ніч на неділю, 26 березня, українці перевели годинники на одну годину вперед.
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