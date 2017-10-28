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Вночі в Україні переведуть годинники

Літній час скасовується
29 жовтня Україна перейде на так званий "зимовий" час.
Вночі в Україні переведуть годинники Фото: google.com

О 4 ранку стрілки годинників слід перевести на одну годину назад.

Перехід на літній час запроваджений для економії і раціональнішого використання електроенергії протягом доби. В Україні ця практика залишилася з часів СРСР, де вперше почали переводити стрілки годинника в 1981 році.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 26 березня, українці перевели годинники на одну годину вперед.

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28 10 2017 20:20
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