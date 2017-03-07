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В.о. мера Луцька подав у відставку

У місті восени повинні пройти позачергові вибори
Секретар Луцької міської ради Ігор Поліщук, який виконував обов'язки мера у зв'язку зі смертю попереднього міського голови, пішов у відставку.
В.о. мера Луцька подав у відставку Ігор Поліщук. Фото: УКРОП ВОЛИНЬ

Як повідомляють "Волинські новини", перед початком пленарного засідання чергової 26-ї сесії міськради Поліщук оголосив, що йде з посади секретаря, щоб не допустити дестабілізації ситуації в місті перед позачерговими виборами мера.

Після цього, відбулося таємне голосування, і всі 22 депутати, які отримали бюлетені, підтримали відставку Поліщука.

Нагадаємо, що з 2010 року мером Луцька був Микола Романюк. 31 січня 58-річного Романюка госпіталізували в реанімацію Луцької міської клінічної лікарні непритомним, де 3 лютого він помер.

29 березня міська рада Луцька припинила повноваження Миколи Романюка у зв'язку з його смертю і уповноважила секретаря міськради Ігоря Поліщука виконувати обов'язки мера.

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