ВО "Свобода", "С14", "Правий Сектор", "ОУН" і "КУН" висунули Кошулинського в президенти
Крім лідера "свободівців" Олега Тягнибока її підписав голова партії "Правий Сектор" Андрій Тарасенко, очільник Організації українських націоналістів Богдан Червак, лідер руху "С14" Євген Карась та голова Конгресу українських націоналістів Степан Брацюнь.
Фото: svoboda.org.ua
"Підписанти наголошують: необхідно зупинити наступ реваншистських сил на президентських та парламентських виборах. Саме тому вони підтримують Руслана Кошулинського як кандидата на посаду президента та закликають до цього всіх українців", – заявили у "Свободі".
2019 рік "буде визначальним для України: або наша країна утвердиться як Українська Самостійна Соборна Держава, або впаде в провалля реваншу промосковських сил", вважають націоналісти.
Президентські та парламентські вибори підписанти вважають дуже важливими.
"На них треба дати вирішальний бій реваншистам, і лише націоналісти є тими, хто здатен зупинити агентуру Кремля", – підкреслюють вони.
Про підтримку Руслана Кошулинського заявив Провідник Національного Руху "ДІЯ" Дмитро Ярош. Однак його підпису під заявою немає, додали націоналісти.
Нагадаємо, 28 українських політиків уже заявили про наміри брати участь у президентській виборчій кампанії. В 2014 році у виборах президента України взяв участь 21 кандидат, у 2010-му - 18, в 2004-му - 24, в 1999-му - 13.
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