Дослідники виявили частки пластику майже в усій пляшковій воді
Велике дослідження провели в дев'яти країнах і протестували 250 пляшок води.
В середньому у кожному літрі води виявили біля 10 пластикових часток, які були ширшими за людську волосину. Керувала дослідженням журналістська організація Orb Media.
Тести проводили в Державному університеті Нью-Йорка у Фредонії.
Шеррі Мейсон, професор хімії в університеті, проаналізувавши результати сказав BBC News: "Ми знаходили [пластик] у пляшці за пляшкою та в кожному бренді".
"Справа не в тому, аби вказувати пальцем на конкретні бренди, а тому, що пластик став поширеним матеріалом у нашому суспільстві, він усюди. І ця вода проникає усюди".
Наразі немає доказів, що вживання дуже малих часток пластмаси (мікропластмаси) може завдати шкоди здоров'ю людини, але наука має дослідити потенційні наслідки.
Коментуючи результати, професор Мейсон сказав: "Дані, які ми бачимо, не катастрофічні, але вони насторожують".
Дослідники протестували воду у Бразилії, Китаї, Індії, Індонезії, Кенії, Лівані, Мексиці, Таїланді та Сполучених Штатах. Пластик знайшли в 93% зразків, серед таких відомих марок, як Evian, Nestle Pure Life і Aqua.
Аби виключити забруднення води дорогою до лабораторії, закупи в магазинах та доставку води кур'єрами записували на відео. Деякі паки води в США замовили через інтернет.
Щоб виявити у воді мікрочастинки пластику від ста до декількох мікронів шириною, до зразків додавали барвник Nile Red. Він добре прилипає до будь-яких видів пластику.
Потім воду просвічували з такою довжиною хвилі, щоб барвник флуоресціював. Воду фотографували й знімали на відео зі збільшенням, аби підрахувати частки.
Професор Мейсон та його колеги віднаходили підфарбовані зразки, а потім підраховували кожен шматок, більший за 100 мікронів, розміром як людська волосина.
Деякі з цих частинок, були досить великими, і їх ідентифікували як певний тип полімеру.
Часток, розміром менш як 100 мікронів і до 6,5 мікронів, було набагато більше (в середньому 314 на літр). Їх рахували за допомогою техніки, яку розробили в астрономії, яка рахує загальну кількість зірок у нічному небі.
Склад цих частинок не вивчали детально, але професор Мейсон припустив, що, швидше за все, це також пластик.
Це пояснюється тим, що барвник Nil Red може прилипати й до інших речовин, як фрагменти оболонки або водорості, що містять ліпіди. Втім, вони навряд чи можуть бути у воді в пляшках.
Нагадаємо, згідно з даними американської некомерційної медіаорганізації Orb Media, 83% водопровідної води у світі містить частинки пластику.
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