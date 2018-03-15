Дослідники виявили частки пластику майже в усій пляшковій воді

Велике дослідження провели в дев'яти країнах і протестували 250 пляшок води.

В середньому у кожному літрі води виявили біля 10 пластикових часток, які були ширшими за людську волосину. Керувала дослідженням журналістська організація Orb Media.

Тести проводили в Державному університеті Нью-Йорка у Фредонії.

Шеррі Мейсон, професор хімії в університеті, проаналізувавши результати сказав BBC News: "Ми знаходили [пластик] у пляшці за пляшкою та в кожному бренді".

"Справа не в тому, аби вказувати пальцем на конкретні бренди, а тому, що пластик став поширеним матеріалом у нашому суспільстві, він усюди. І ця вода проникає усюди".

Наразі немає доказів, що вживання дуже малих часток пластмаси (мікропластмаси) може завдати шкоди здоров'ю людини, але наука має дослідити потенційні наслідки.

Коментуючи результати, професор Мейсон сказав: "Дані, які ми бачимо, не катастрофічні, але вони насторожують".

Дослідники протестували воду у Бразилії, Китаї, Індії, Індонезії, Кенії, Лівані, Мексиці, Таїланді та Сполучених Штатах. Пластик знайшли в 93% зразків, серед таких відомих марок, як Evian, Nestle Pure Life і Aqua.

Аби виключити забруднення води дорогою до лабораторії, закупи в магазинах та доставку води кур'єрами записували на відео. Деякі паки води в США замовили через інтернет.