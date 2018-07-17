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Вода на 108 пляжах України є небезпечною для купання, – МОЗ

У списку пляжі з 18 областей
Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило список водойм, у яких не рекомендовано купатись.
Вода на 108 пляжах України є небезпечною для купання, – МОЗ Фото: unn.com.ua

До переліку увійшли 108 пляжів, якість води яких не відповідає стандартам на мікробне забруднення.

У списку пляжі з 18 областей України, повідомляє сайт відомства, де і можна ознайомитися з вичерпним переліком.

Нагадаємо, що комунальне підприємство Дніпропетровської облради "Аульський водовід" попередило про можливе припинення постачання питної води мешканцям Дніпра та області через нестачу хлору.

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17 07 2018 11:36
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