Вода на 108 пляжах України є небезпечною для купання, – МОЗ

У списку пляжі з 18 областей

Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило список водойм, у яких не рекомендовано купатись.

До переліку увійшли 108 пляжів, якість води яких не відповідає стандартам на мікробне забруднення.

У списку пляжі з 18 областей України, повідомляє сайт відомства, де і можна ознайомитися з вичерпним переліком.

Нагадаємо, що комунальне підприємство Дніпропетровської облради "Аульський водовід" попередило про можливе припинення постачання питної води мешканцям Дніпра та області через нестачу хлору.