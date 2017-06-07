CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Одеській області морська вода на трьох пляжах курортного селища Затока Білгород-Дністровського району не відповідає стандартам, і купатися в такій воді небезпечно.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вода на трьох пляжах Затоки небезпечна для купання, - МОЗ
Медики дозволили купатися по всьому узбережжю Одеської області, крім Затоки
Фото: Думская.net
Про повідомили в Одеському лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України.
Представник центру Олена Варецька у коментарі Укрінформу зазначила, що відібрані з центрального пляжу смт Затока, а також баз відпочинку Шовковик в Сонячному районі і Кобзар Лиманського району Затоки не відповідають нормативним вимогам.
За її словами, морська вода практично на всьому узбережжі Одеської області, включаючи пляжі Одеси, відповідає санітарно-мікробіологічними стандартам.
Нагадаємо, що в селище Затока Одеської області додатково направили 400 військовослужбовців Національної гвардії України для охорони громадського порядку.
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06 07 2017 20:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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