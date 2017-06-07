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Вода на трьох пляжах Затоки небезпечна для купання, - МОЗ

Медики дозволили купатися по всьому узбережжю Одеської області, крім Затоки
В Одеській області морська вода на трьох пляжах курортного селища Затока Білгород-Дністровського району не відповідає стандартам, і купатися в такій воді небезпечно.
Вода на трьох пляжах Затоки небезпечна для купання, - МОЗ Фото: Думская.net

Про повідомили в Одеському лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України.

Представник центру Олена Варецька у коментарі Укрінформу зазначила, що відібрані з центрального пляжу смт Затока, а також баз відпочинку Шовковик в Сонячному районі і Кобзар Лиманського району Затоки не відповідають нормативним вимогам.

За її словами, морська вода практично на всьому узбережжі Одеської області, включаючи пляжі Одеси, відповідає санітарно-мікробіологічними стандартам.

Нагадаємо, що в селище Затока Одеської області додатково направили 400 військовослужбовців Національної гвардії України для охорони громадського порядку.

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06 07 2017 20:59
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