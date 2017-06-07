Вода на трьох пляжах Затоки небезпечна для купання, - МОЗ

Медики дозволили купатися по всьому узбережжю Одеської області, крім Затоки

В Одеській області морська вода на трьох пляжах курортного селища Затока Білгород-Дністровського району не відповідає стандартам, і купатися в такій воді небезпечно.

Про повідомили в Одеському лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України.

Представник центру Олена Варецька у коментарі Укрінформу зазначила, що відібрані з центрального пляжу смт Затока, а також баз відпочинку Шовковик в Сонячному районі і Кобзар Лиманського району Затоки не відповідають нормативним вимогам.

За її словами, морська вода практично на всьому узбережжі Одеської області, включаючи пляжі Одеси, відповідає санітарно-мікробіологічними стандартам.

Нагадаємо, що в селище Затока Одеської області додатково направили 400 військовослужбовців Національної гвардії України для охорони громадського порядку.