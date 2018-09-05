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Vodafone купить східноєвропейського кабельного та інтернет-провайдера за $23 млрд

Угода може викликати супротив з боку антимонопольних органів Німеччини та ЄС
Телекомунікаційна компанія Vodafone оголосила, що придбає дочірні компанії Liberty Global Plc у Німеччині та Східній Європі за 23 мільярди доларів.
Vodafone купить східноєвропейського кабельного та інтернет-провайдера за $23 млрд Фото: The Telegraph

Liberty Global — один з найбільших інтернет-провайдерів та другий за розміром кабельний провайдер у Німеччині, а також Чехії, Угорщині та Румунії. Компанія належить американському мільярдеру Джону Малоне, - повідомляє Bloomberg.

Покупка підвищить конкурентні позиції Vodafone на ринку телекомунікаційних послуг в Німеччині та Східній Європі та дозволить поєднати інтернет, телефонні та телевізійні послуги.

У Bloomberg зазначають, що угода може викликати супротив з боку антимонопольних органів Німеччини та ЄС, які вже заблокували подібне злиття телекомунікаційних компаній у 2016 році.

Нагадаємо, переможцем за конкурентним 5-м лотом на 5 МГц в діапазоні 1800МГц для запуску зв'язку стандарту 4G на тендері в Києві у вівторок був визначений другий за величиною український оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна", що працює під брендом Vodafone, з ціновою пропозицією в 742 млн грн при стартовій ціні у 265 млн грн.

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09 05 2018 11:57
ТЕГИ: Vodafone
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