Vodafone купить східноєвропейського кабельного та інтернет-провайдера за $23 млрд

Угода може викликати супротив з боку антимонопольних органів Німеччини та ЄС

Телекомунікаційна компанія Vodafone оголосила, що придбає дочірні компанії Liberty Global Plc у Німеччині та Східній Європі за 23 мільярди доларів.

Liberty Global — один з найбільших інтернет-провайдерів та другий за розміром кабельний провайдер у Німеччині, а також Чехії, Угорщині та Румунії. Компанія належить американському мільярдеру Джону Малоне, - повідомляє Bloomberg.

Покупка підвищить конкурентні позиції Vodafone на ринку телекомунікаційних послуг в Німеччині та Східній Європі та дозволить поєднати інтернет, телефонні та телевізійні послуги.

У Bloomberg зазначають, що угода може викликати супротив з боку антимонопольних органів Німеччини та ЄС, які вже заблокували подібне злиття телекомунікаційних компаній у 2016 році.

Нагадаємо, переможцем за конкурентним 5-м лотом на 5 МГц в діапазоні 1800МГц для запуску зв'язку стандарту 4G на тендері в Києві у вівторок був визначений другий за величиною український оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна", що працює під брендом Vodafone, з ціновою пропозицією в 742 млн грн при стартовій ціні у 265 млн грн.