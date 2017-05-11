CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОператор мобільного зв'язку Vodafone підвищить вартість своїх тарифних планів Red S і Red M на 10 і 20 гривень відповідно.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Vodafone підвищує вартість послуг
Буде збільшений пакет хвилин на дзвінки на інші мережі України на 45 - до 150 хвилин
Фото: The Telegraph
Зміни наберуть чинності з 7 листопада 2017 року, йдеться на сайті оператора.
Повідомляється, в рамках пакетів також буде збільшена вдвічі вартість дзвінків на інших операторів - з 25 коп/хвилина до 50 коп/хвилина.
Фото: vodafone.ua
Плата за місячний пакет послуг в тарифі Red S становитиме 70 гривень. Нова вартість Red M становитиме 110 гривень.
При цьому, буде збільшений пакет хвилин на дзвінки на інші мережі України на 45 - до 150 хвилин.
Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України оштрафував мобільного оператора Lifecell на понад 19 мільйонів гривень за недостовірну інформацію про умови тарифікації дзвінків.
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05 11 2017 15:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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