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Vodafone підвищує вартість послуг

Буде збільшений пакет хвилин на дзвінки на інші мережі України на 45 - до 150 хвилин
Оператор мобільного зв'язку Vodafone підвищить вартість своїх тарифних планів Red S і Red M на 10 і 20 гривень відповідно.
Vodafone підвищує вартість послуг Фото: The Telegraph

Зміни наберуть чинності з 7 листопада 2017 року, йдеться на сайті оператора.

Повідомляється, в рамках пакетів також буде збільшена вдвічі вартість дзвінків на інших операторів - з 25 коп/хвилина до 50 коп/хвилина.


Фото: vodafone.ua

Плата за місячний пакет послуг в тарифі Red S становитиме 70 гривень. Нова вартість Red M становитиме 110 гривень.

При цьому, буде збільшений пакет хвилин на дзвінки на інші мережі України на 45 - до 150 хвилин.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України оштрафував мобільного оператора Lifecell на понад 19 мільйонів гривень за недостовірну інформацію про умови тарифікації дзвінків.

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05 11 2017 15:17
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