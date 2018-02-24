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"Vodafone Україна" відновив зв'язок у непідконтрольному Луганську

Відновлення зв'язку на окупованій частині Донецька обговорюватимуть 28 лютого під час засідання тристоронньої контактної групи
Оператор мобільного зв’язку «Vodafone Україна» заявив про відновлення зв’язку у непідконтрольному Україні Луганську.
"Vodafone Україна" відновив зв Фото: afp.com

Про це повідомила керівниця відділу зв'язків з громадськістю компанії Вікторія Рубан.

Вона додала, що відновлення зв'язку на окупованій частині Донецька обговорюватимуть 28 лютого під час засідання тристоронньої контактної групи.

"Щойно повідомили, що Луганськ знов в ефірі. А 28 лютого ідемо до Мінська на засідання трьохсторонньоі контактноі групи. На порядку денному обговорення ситуації із зв‘язком у Донецьку. Такі новини сьогодні", – розповіла Рубан.

Нагадаємо, проблеми зі зв'язком в ОРДЛО виникли ще 11 січня. Згодом компанія "Vodafone Україна" відновила зв'язок на непідконтрольної території Луганська та області.

Однак 22 лютого через обрив волоконно-оптичної лінії на окупованій частині Луганської області знову зник мобільний зв'язок оператора "Vodafone-Україна".

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24 02 2018 20:20
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