ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИОператор мобільного зв’язку Vodafone Україна з лютого відключає послугу MMS.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Vodafone відключає MMS
Послугу вирішили відключити через низький попит
Фото: gettyimages.com
"Для відправки мультимедійних повідомлень рекомендуємо використовувати месенджери Viber, WhatsApp, Telegram та інші", – повідомили на сайті компанії.
До кінця місяця послуга MMS доступна за замовчуванням для всіх абонентів.
Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України порушив справу проти операторів зв'язку "Київстар", "Vodafone Україна" та "lifecell Україна" через скорочення терміну дії тарифів на мобільний зв'язок до 28 днів.
Також, українці зможуть змінювати мобільного оператора, зберігаючи номер телефону.
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25 01 2019 12:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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