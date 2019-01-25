Vodafone відключає MMS

Оператор мобільного зв’язку Vodafone Україна з лютого відключає послугу MMS.

"Для відправки мультимедійних повідомлень рекомендуємо використовувати месенджери Viber, WhatsApp, Telegram та інші", – повідомили на сайті компанії.

До кінця місяця послуга MMS доступна за замовчуванням для всіх абонентів.