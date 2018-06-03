"Vodafone-Україна" став переможцем за конкурентним 5-м лотом на аукціоні 4G
За лот боровся також найбільший у країні оператор "Київстар", який перед цим купив 4-й лот за 612 млн грн при стартовій ціні в 271,625 млн грн, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Крок тендеру становив 14 млн грн, оператори кілька разів брали 10-хвилинні перерви для консультацій.
Як повідомлялося, 2 березня НКРЗІ провела розкриття конвертів з ціновими пропозиціями операторів за ліцензії на 4G-зв'язок в діапазоні 1800МГц і визначила початкову вартість по кожному з трьох додаткових лотів, які представлені на торгах "з голосу". За результатами розгляду початкова ціна торгів "з голосу" за відповідними лотами: лот №4 - 271,625 млн грн, лот №5 - 265 млн грн, лот № 6 - 271,625 млн грн.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), провела розкриття конвертів з ціновими пропозиціями операторів за ліцензії на 4G-зв'язок у діапазоні 2600МГц.
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