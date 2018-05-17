Управління транспорту Луцька: водії можуть не зупинятися біля мам з візочками

Очільник управління транспорту Луцька Віктор Кукішев заявив, що водій має право не зупинятися мамам з нескладеними візочками

За інформацією видання "Волинь online", про це йшлося 16 травня під час засідання міськвиконкому.

Член виконкому Ігор Муковоз сказав, що водії не зупиняються мамам з дитячими візочками.

Начальник управління транспорту та зв’язку Віктор Кукішев відповів, що водій має право не зупинятися мамі з дитячим візочком, якщо у неї він не складений.

Цим обурилася місцева депутатка Анна Мовяк.

"Виходить так: мами з візочками, сидіть краще вдома! А якщо хочете користуватися пасажирським транспортом – відрощуйте додаткові руки. Не уявляю, як маючи дитину до року, складати дитячий візок і одночасно тримати дитину. Це очевидна дискримінація!", – написала Мовяк.

Вона також послалася на правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

Там у п.6 чітко вказано, що транспорт, який використовується для перевезення пасажирів, повинен бути обладнаний місцями для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

"Так от: вагітні жінки та люди з дитячими візочками відносяться до маломобільних груп населення. Виконком міської ради як замовник послуг перевезення пасажирів несе відповідальність за дотримання / за невиконання правил перевезення пасажирів згідно із законом", – додала вона.

Депутатка заявила, що планує порушувати питання щодо компетентності керівника управління та чи відповідає він займаній посаді.

Нагадаємо, що постраждала в результаті падіння в трамваї львів'янка відсудила у ЛКП "Львівелектротранс" компенсацію в сумі 96,8 тис. гривень матеріальної шкоди та 50 тис. гривень - моральної.