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Водіїв попередили про ускладнення погодних умов 10-11 січня

10-11 січня у центральних і східних областях прогнозують мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь
Патрульна поліція України попереджує водіїв на українських дорогах про ускладнення погодних умов 10-11 січня.
Водіїв попередили про ускладнення погодних умов 10-11 січня Фото: dtp.kiev.ua

10 січня у південних і східних областях прогнозують хуртовини та пориви вітру 15-20 м/с. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях обіцяють сніг з переходом в дощ, місцями значні опади, ожеледь і налипання мокрого снігу, а в Запорізькій області - значний сніг.

11 січня у центральних і східних областях прогнозують мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь. Зокрема, у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях місцями значний мокрий сніг, хуртовини (висота снігу до 10-15 см), а у південних областях опади переважно у вигляді дощу. 

Серед порад поліції:

  • перевіряти транспорт на справність гальм;
  • дотримуватися безпечної дистанції та не перевищувати швидкість;
  • вмикати ближнє світло фар на автівці;
  • відмовитися від ризикованих маневрувань, які можуть створити аварійні ситуації;
  • обов'язково користуватися пасками безпеки.

Також через погодні умови можлива затримка з доставкою посилок від Укрпошти, передає агентство «Інтерфакс». Зокрема, можливі затримки у Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Луганській, Запорізькій та Черкаській областях.

Нагадаємо, на автомагістралі поблизу польського міста Лодзь зіткнулися 17 легкових та вантажних автомобілів, в результаті ДТП постраждали шестеро людей.

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09 01 2019 20:25
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