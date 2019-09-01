Водіїв попередили про ускладнення погодних умов 10-11 січня
10 січня у південних і східних областях прогнозують хуртовини та пориви вітру 15-20 м/с. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях обіцяють сніг з переходом в дощ, місцями значні опади, ожеледь і налипання мокрого снігу, а в Запорізькій області - значний сніг.
11 січня у центральних і східних областях прогнозують мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь. Зокрема, у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях місцями значний мокрий сніг, хуртовини (висота снігу до 10-15 см), а у південних областях опади переважно у вигляді дощу.
Серед порад поліції:
- перевіряти транспорт на справність гальм;
- дотримуватися безпечної дистанції та не перевищувати швидкість;
- вмикати ближнє світло фар на автівці;
- відмовитися від ризикованих маневрувань, які можуть створити аварійні ситуації;
- обов'язково користуватися пасками безпеки.
Також через погодні умови можлива затримка з доставкою посилок від Укрпошти, передає агентство «Інтерфакс». Зокрема, можливі затримки у Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Луганській, Запорізькій та Черкаській областях.
Нагадаємо, на автомагістралі поблизу польського міста Лодзь зіткнулися 17 легкових та вантажних автомобілів, в результаті ДТП постраждали шестеро людей.
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