Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Водій Hummer, який насмерть збив дитину у центрі Києва, частково визнав свою провину

Підозрюваний заявив, що не намагався втекти з місця події і жалкує про те, що трапилося
Водій Hummer Кирило Островський, який насмерть збив дитину у центрі Києва, частково визнав свою провину.
Водій Hummer, який насмерть збив дитину у центрі Києва, частково визнав свою провину Фото: з відкритих джерел

"Я частково визнаю свою провину", - сказав підозрюваний на засіданні Шевченківського районного суду щодо обрання йому запобіжного заходу, інформує "УНІАН".  

Під час судового засідання прокуратура наполягала на обранні йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Прокурор заявив, що існує ризик впливу на учасників справи шляхом погроз або підкупу, а також ризик приховування Островського. 

Сам підозрюваний заявив, що не намагався втекти з місця події і жалкує про те, що трапилося. Він додав, що зараз його сім'я допомагає родині загиблої дівчинки. Островський в залі суду розповів, що того вечора двоє дітей раптово вибігли на дорогу: перша дитина встигла перебігти, а другу він збив. 

Крім того, він висловив упевненість, що їхав з "помірною" швидкістю, і не розуміє, чому не загальмувала машина. За його словами, номери зі свого авто після ДТП він зняв для того, щоб уберегти своїх рідних.

Островський сказав, що ризики, заявлені прокурором, не обґрунтовані. 

Адвокат ж просила суд застосувати до її підзахисного будь-який із більш м'яких заходів, ніж утримання під вартою. 

Нагадаємо, що в Києві на бульварі Лесі Українки водій Hummer на смерть збив восьмирічну дівчинку. Водію повідомили про підозру у ч. 2 ст. 283 Кримінального кодексу України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. 

Додамо, що за попередньою інформацією, драгер не виявив алкогольного сп’яніння у водія Hummer екс-боксера Кирила Островського.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 07 2018 16:57
ТЕГИ: Київ, ДТП, суд
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.