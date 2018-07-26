Водій Hummer, який насмерть збив дитину у центрі Києва, частково визнав свою провину
"Я частково визнаю свою провину", - сказав підозрюваний на засіданні Шевченківського районного суду щодо обрання йому запобіжного заходу, інформує "УНІАН".
Під час судового засідання прокуратура наполягала на обранні йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Прокурор заявив, що існує ризик впливу на учасників справи шляхом погроз або підкупу, а також ризик приховування Островського.
Сам підозрюваний заявив, що не намагався втекти з місця події і жалкує про те, що трапилося. Він додав, що зараз його сім'я допомагає родині загиблої дівчинки. Островський в залі суду розповів, що того вечора двоє дітей раптово вибігли на дорогу: перша дитина встигла перебігти, а другу він збив.
Крім того, він висловив упевненість, що їхав з "помірною" швидкістю, і не розуміє, чому не загальмувала машина. За його словами, номери зі свого авто після ДТП він зняв для того, щоб уберегти своїх рідних.
Островський сказав, що ризики, заявлені прокурором, не обґрунтовані.
Адвокат ж просила суд застосувати до її підзахисного будь-який із більш м'яких заходів, ніж утримання під вартою.
Нагадаємо, що в Києві на бульварі Лесі Українки водій Hummer на смерть збив восьмирічну дівчинку. Водію повідомили про підозру у ч. 2 ст. 283 Кримінального кодексу України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.
Додамо, що за попередньою інформацією, драгер не виявив алкогольного сп’яніння у водія Hummer екс-боксера Кирила Островського.
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