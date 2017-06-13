CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа напад на бійця АТО Ігоря Гембу поліція порушила кримінальне провадження за статтею "умисне нанесення легких тілесних ушкоджень" щодо водія однієї з київських маршруток.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Водій маршруки, який поранив бійця АТО, отримає рік виправних робіт
Кримінальне провадження відкрито за статтею "умисне нанесення легких тілесних ушкоджень"
Фото: 5 канал
Санкція статті передбачає до 1 року виправних робіт, - повідомляє "5 канал".
Нагадаємо, У Києві водій маршрутки 410 напрямку м.Нивки - м.Петрівка поранив ножем добровольця АТО.
За словами постраждалого, на кінцевій зупинці маршрутки, водій зачинив його усередині та напав з ножем.
"Я побачив у нього в руках ніж і начав відходити. Потім були замахи в сторону мого корпусу, і я просто рукою вимушений був себе захищати, після чого отримав поранення руки", - розповідає подробиці Гемба.
В результаті АТОвця забрала швидка. На руку наклали шість швів, відбулася судово-медична експертиза.
Натомість водій маршрутки написав зустрічну заяву, мовляв, пасажир на нього напав, а холодну зброю він застосував як самозахист.
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13 06 2017 17:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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