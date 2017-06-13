Водій маршруки, який поранив бійця АТО, отримає рік виправних робіт

За напад на бійця АТО Ігоря Гембу поліція порушила кримінальне провадження за статтею "умисне нанесення легких тілесних ушкоджень" щодо водія однієї з київських маршруток.

Санкція статті передбачає до 1 року виправних робіт, - повідомляє "5 канал".

Нагадаємо, У Києві водій маршрутки 410 напрямку м.Нивки - м.Петрівка поранив ножем добровольця АТО.

За словами постраждалого, на кінцевій зупинці маршрутки, водій зачинив його усередині та напав з ножем.

"Я побачив у нього в руках ніж і начав відходити. Потім були замахи в сторону мого корпусу, і я просто рукою вимушений був себе захищати, після чого отримав поранення руки", - розповідає подробиці Гемба.

В результаті АТОвця забрала швидка. На руку наклали шість швів, відбулася судово-медична експертиза.

Натомість водій маршрутки написав зустрічну заяву, мовляв, пасажир на нього напав, а холодну зброю він застосував як самозахист.