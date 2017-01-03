Водій ватажка "ДНР" Захарченка на смерть збив людину в Донецьку
"28 лютого водій автомобіля з підрозділу особистої охорони О. Захарченка скоїв дорожньо-транспортну пригоду (наїзд на групу людей, що перебували на зупинці громадського транспорту), внаслідок чого одна цивільна особа загинула", - повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.
За даними розвідників, керівництво служби охорони адміністрації так званої "ДНР" намагається приховати цей факт.
Також у ГУР повідомили, що "командування Повітрянодесантних військ ЗС РФ проводить заходи щодо локалізації наслідків негативного впливу на імідж російських військ на тимчасово окупованій території АР Крим через участь військовослужбовців батальйонної тактичної групи 51 парашутно-десантного полку (Тула) 106 повітрянодесантної дивізії у масовій бійці з місцевими мешканцями у розважальному закладі м.Армянськ 30 січня ц.р.
Усвідомлюючи можливість застосування суворого покарання десантників за правопорушення, їх керівництво змушує адвокатів затягувати розслідування, одночасно під різними приводами шантажує та залякує потерпілих та свідків події".
Нагадаємо, що вчора, 28 лютого, співробітники Служби безпеки перехопили розмови очільника "ДНР" Олександра Захарченка з так званим "начальником управління внутрішньої і зовнішньої політики адміністрації" Дмитром Трапезниковим з приводу блокади ОРДЛО.
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