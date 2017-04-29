Водій водовоза збив мера Дергачів, бо не побачив його, – Нацполіція

61-річний водій автомобіля "ГАЗ" з цистерною наїхав на мера Дергачів Харківської області Олександра Лисицького з необережності. У машини був піднятий капот, і водій не побачив мера, який йшов назустріч.

Про це повідомляє місцевий сайт NewsRoom.

"Працівник, який поливав із шланга берези, попросив водія проїхати вперед до наступного дерева. Оскільки на вулиці було спекотно, капот автомобіля був піднятий. Тобто водій нічого попереду не бачив", – розповів начальник відділу профілактичної роботи облуправління превентивної діяльності ГУ НП Олег Ніконенко.

За його словами, коли вантажівка з цистерною почала їхати вперед, практично в лоб під'їхав автомобіль "Нива", з якого вийшов 61-річний мер Олександр Лисицький та пішов назустріч.

"Водій, не бачачи пішохода, скоїв на нього наїзд", – пояснив Ніконенко.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються всі обставини події, свідки та очевидці ДТП.

Нагадаємо, сьогодні, 29 квітня, мер міста Дергачі Харківської області Олександр Лисицький загинув під колесами вантажівки.