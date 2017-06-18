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Водій, який скоїв ДТП у центрі Львова, раніше працював у ДАІ

За попередньою інформацією, із серцевим нападом він у важкому стані потрапив до лікарні
Водій, який скоїв сьогодні смертельну ДТП біля храму у центрі Львова, раніше працював у ДАІ.
Водій, який скоїв ДТП у центрі Львова, раніше працював у ДАІ Фото: ukrinform.com

Цю інформацію підтвердила речниця обласного управління Нацполіції Світлана Добровольська, пише "Укрінформ".

"Винуватець ДТП дійсно працював в органах внутрішніх справ і звільнився із них півтора року тому", – зазначила Добровольська.

Активісти Варти-1 інформують, що із серцевим нападом водій у важкому стані потрапив до лікарні.

Нагадаємо, сьогодні у Львові на подвір'ї церкви Святого Андрія автомобіль Toyota перекинувся на бік і придавив двох жінок. Одна із них загинула, іншу забрали до лікарні.

За словами Світлани Добровольської, водій авто після служби у церкві сів із дружиною в припарковану поруч машину і почав виїжджати на дорогу. В цей час, за словами водія, авто самовільно почало набирати швидкість. Не впоравшиcь із керуванням, він в'їхав у металеві стовпчики огорожі, після чого авто перекинулось і придавило перехожих.

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18 06 2017 23:45
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