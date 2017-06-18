Водій, який скоїв ДТП у центрі Львова, раніше працював у ДАІ
Цю інформацію підтвердила речниця обласного управління Нацполіції Світлана Добровольська, пише "Укрінформ".
"Винуватець ДТП дійсно працював в органах внутрішніх справ і звільнився із них півтора року тому", – зазначила Добровольська.
Активісти Варти-1 інформують, що із серцевим нападом водій у важкому стані потрапив до лікарні.
Нагадаємо, сьогодні у Львові на подвір'ї церкви Святого Андрія автомобіль Toyota перекинувся на бік і придавив двох жінок. Одна із них загинула, іншу забрали до лікарні.
За словами Світлани Добровольської, водій авто після служби у церкві сів із дружиною в припарковану поруч машину і почав виїжджати на дорогу. В цей час, за словами водія, авто самовільно почало набирати швидкість. Не впоравшиcь із керуванням, він в'їхав у металеві стовпчики огорожі, після чого авто перекинулось і придавило перехожих.
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