Водій, який скоїв ДТП у центрі Львова, раніше працював у ДАІ

За попередньою інформацією, із серцевим нападом він у важкому стані потрапив до лікарні

Водій, який скоїв сьогодні смертельну ДТП біля храму у центрі Львова, раніше працював у ДАІ.

Цю інформацію підтвердила речниця обласного управління Нацполіції Світлана Добровольська, пише "Укрінформ".

"Винуватець ДТП дійсно працював в органах внутрішніх справ і звільнився із них півтора року тому", – зазначила Добровольська.

Активісти Варти-1 інформують, що із серцевим нападом водій у важкому стані потрапив до лікарні.

Нагадаємо, сьогодні у Львові на подвір'ї церкви Святого Андрія автомобіль Toyota перекинувся на бік і придавив двох жінок. Одна із них загинула, іншу забрали до лікарні.

За словами Світлани Добровольської, водій авто після служби у церкві сів із дружиною в припарковану поруч машину і почав виїжджати на дорогу. В цей час, за словами водія, авто самовільно почало набирати швидкість. Не впоравшиcь із керуванням, він в'їхав у металеві стовпчики огорожі, після чого авто перекинулось і придавило перехожих.