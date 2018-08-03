Водія маршрутки з Хмельницького, який образив вдову полковника Нацгвардії, відправили в зону АТО

Водій поїде в зону АТО з гуманітарною місією на своєму авто за рахунок перевізника

Хмельницька міська влада ухвалила рішення щодо водія маршрутного таксі №38, який відмовив у пільговому проїзді вдові загиблого на Донбасі розвідника Нацгвардії Олександра Бойка Світлані.

"В якості покарання і профілактики водій поїде в зону АТО з гуманітарною місією на своєму авто і за рахунок перевізника. Вважаємо, що так буде справедливіше, ніж звільнити водія і залишити маршрут №38 без однієї машини", – повідомив заступник мера Андрій Бондаренко.

Він розповів, що з водія маршрутки та перевізника ТОВ "Хмельницьке таксі" взяті пояснення та проведено "жорстку бесіду", перевізник і водій вибачаються.

Бондаренко поінформував, що на останній сесії Хмельницької міської ради депутати узаконили право на безоплатний проїзд в міському транспорті членам сімей загиблих учасників АТО.

"Для влади міста питання дотримання прав учасників російсько-української війни та членів їх сімей є принциповим… За нашою вимогою вже було звільнено декілька водіїв, які незаконно відмовили Героям та членам їхніх сімей у безоплатному проїзді", – зазначив заступник міського голови.

Інцидент зі Світланою Бойко та водієм маршрутки №38 у Хмельницькому стався 3 березня, про що жінка написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Світлани Бойко, вона принципово відстоює своє право на безплатний проїзд у громадському транспорті як вдова загиблого учасника АТО, і того дня так само пред’явила відповідне посвідчення в маршрутці №38 з номером ВХ 6161 АТ. Однак водій заявив, що "не поїде, поки вона не вийде".

"Будь-які аргументи його не вражали – ні посвідчення, ні чинне законодавство, ні, впевнена, що і мороз надворі, і що я жінка", – написала Світлана.

"І проблем у нього не буде", – переказала Бойко слова водія.



Фото: facebook.com/andrij.bondarenko

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